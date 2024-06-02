AKP'li ismin kardeşi alkollüyken kaza yaptı, işlem yapan polisler gözaltına alındı!

CHP'li Murat Bakan, sosyal medya hesabından gündeme getirdiği iddiaya göre, olay Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde yaşandı. İddiaya göre Şemdinli Belediyesi (AKP) Belediye Başkan Yardımcısı’nın kardeşi trafik kazasına karışıyor.





Polis, işlem yapmak için olay yerine geldiğinde, sürücünün değiştirilmeye çalışıldığını fark ediyor ve itiraz edip gerekli işlemi yapmaya çalışınca, şahıslar polis üzerinde baskı kurmaya ve polisle tartışmaya başlıyorlar.





Olayın büyümesi sonucunda polisler görevlerini yapmalarını engellemek için kendilerine direnen şahısları polis merkezine götürülüyorlar.

Olayı duyan İlçe Emniyet Müdürü de polis merkezine geliyor ve şahıslara gerekli işlemin yapılacağını belirterek memurların yaptıkları işlemlerde haklı olduklarını belirtiyor.





Şahıslar polis merkezinde kendi lehlerine bir netice elde edemeyince adliyeye gidiyorlar. Savcılık makamında polislerden davacı olduklarını belirtiyorlar ve polisler tarafından savcıya ve makamına karşı da hakaretler edildiği beyanında bulunuyorlar.





Olay savcılığa intikal ettikten sonra ilçe müdürü ve diğer polisler savcı tarafından ifadeye çağrılıyorlar.





Polisler ifadelerini verdikten sonra ifadelerini imzalamadan önce okumak istiyorlar. İfadeyi incelediklerinde katibin yazdığı ifade ile kendi beyanları arasında farklılıklar olduğunu tespit ediyorlar.





Savcı bu esnada kendisine de hakaret edildiği iddiası doğrultusunda, içinde İlçe Emniyet Müdürünün de olduğu 3 emniyet yetkilisi hakkında gözaltı talimatı veriyor.





Sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenen CHP'li Bakan, "Konuya eğilmenizi ve bu polislerin durumunu araştırmanızı rica ediyorum. Ben her zaman olduğu gibi güvenlik güçlerinin yanında durmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.