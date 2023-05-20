Samanyolu Haber /Politika / AKP'li kadından beyin yakan soru: HDP sizinle değilse nasıl vekil çıkardı? /20 Mayıs 2023 20:43

AKP'li kadından beyin yakan soru: HDP sizinle değilse nasıl vekil çıkardı?

Bir vatandaş Ekrem İmamoğlu'na "HDP'yi neden masaya aldınız?" diye sordu. Devamında ise “Sizinle değilse milletvekili nasıl çıkardılar” sorusu geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, Tuzla semtinde vatandaşlarla konuşurken bir yurttaşın kendisine yönelttiği 'HDP'yi neden Altılı Masaya aldınız?' sorusunu yanıtladı. Yanıtı dinledikleri halde kabul etmeyen ve tepki gösteren ısrarcı vatandaşlara AKP ve HÜDA-PAR ortaklığından bahseden Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleri gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun "Altılı Masa'da HDP yok." sözleri üzerine AKP'li vatandaş, "Sizinle değilse nasıl vekil çıkardı?" Ekrem İmamoğlu ise, "Kendi listesiyle seçime girdi, çıkardı. 7 milyon insan oy vermiş." şeklinde cevap verdi.
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