"AKP'li kaynak açıkladı" iddiası: Fidan, Kalın ve Şimşek kabinede

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cuma günü yemin töreninden sonra akşam saatlerinde ya da en geç Cumartesi günü kabineyi açıklamasının beklendiği kaydedildi.







MEHMET ŞİMŞEK DE KABİNEDE YER ALACAK!

Reuters'a bilgi veren üst düzey yetkililer ve partililer, kabinede daha önce Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek'in yer almasının neredeyse kesin olduğunu belirtti.





Yetkililer, Erdoğan'ın Şimşek için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini düşündüğünü, ancak Şimşek'in "icranın doğrudan başında olmayı" tercih ettiği için Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini ifade ediyor.





"PAZARTESİ GÜNÜ 2.5 SAAT GÖRÜŞTÜLER"

Konu hakkında bilgi sahibi üst düzey bir yetkili, şöyle konuştu:





"Cumhurbaşkanı zaten Pazar gecesi yaptığı balkon konuşmasında Şimşek'i tarif eden ifadeler kullandı. Pazartesi günü iki buçuk saat görüştüler ve oldukça iyi bir görüşme oldu. Sadece birkaç nokta üzerinde çalışılıyor. Onlar da kısa süre içinde tamamlanır."





Aynı yetkili, Şimşek'in cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda daha önce Hazine Bakanlığı yapmış TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olan ve seçim beyannamesinin yazılmasına katkı veren Cevdet Yılmaz'ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasının gündemde olduğunu aktardı.





Yetkili, daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığını yapan Lütfi Elvan'ın da ekonomi ile ilgili bir bakanlık üstlenmesinin öngörüldüğünü söyledi.





"MERKEZ BANKASI'NDA BİR DEĞİŞİM SÜRPRİZ OLMAZ"

Kabine sonrasında gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında bir görev değişimi olup olmayacağında çevrilirken, AKP'li bir yetkili, "Bir görev değişimi süpriz olmaz" diye konuştu.





Üst düzey bir AKP yetkilisi ise, Şimşek'in gelmesiyle ekonomide yeni bir dönemin başlayacağını, enflasyonun düşüşü, rezervler, cari açık gibi alanlarda önemli ilerlemeler beklediğini belirterek, şunları kaydetti:





"Ancak bunlardan sonuç almak en az 6 ayı bulacaktır. Uygulanacak politika için 'ortodoks ya da ortodoks olmayan' değil de biraz karma bir yapı gibi. İki politikanın da izleri olacaktır."





FAİZ AÇIKLAMASI: "ARTIŞ GEREKİYORSA YAPILACAKTIR"

TCMB faizlerinin %8.5 iken piyasada mevduat ve kredi dahil her türlü faizin bu orandan kopuk olduğunu belirten aynı yetkili, şu ifadeleri kullandı:





"Faiz hassas bir konu. Şimşek'in politikaları net. İsmini ortaya koyuyor. Önemli görevleri bırakıyor. Hakikaten ateşten gömlek diye tarif edebirim. Başarı için bir miktar faiz artışı gerekiyorsa onu da yapacaktır. Cumhurbaşkanı bu göreve getiriyorsa bu esnekliği ona verecektir."





Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili de, şöyle konuştu:





"Biraz eski kadrolara dönüyor gibiyiz. Şimşek de içinde olacak. Son söz elbette cumhurbaşkanının ama cumhurbaşkanı onu (Şimşek) net olarak istiyor. Şimşek de göreve hazır. Neredeyse herkes onun görev alması için rica ediyor. Bürokrasi, partililer, işadamları, vatandaşlar. Cumhurbaşkanı bu talebin farkında."





İBRAHİM KALIN VE HAKAN FİDAN GELİYOR!

Yetkililer, İbrahim Kalın ile Hakan Fidan'ın da kabinede olacağını, daha önce gündeme gelen cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevlerinin yerine farklı bakanlıkları da üstlenebileceklerini belirtiyor.





Üst düzey bir yetkili, konuya dair şunları söyledi:





"Diğer bakanlıkların durumuna göre bir görevlendirme yapılacak görünüyor. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları da olabilir ama burada milletvekilli seçilen bakanların durumu da önemli. Birkaç güne bu konu netleşir. Ancak ikisi de (Kalın ve Fidan) kabinede görev alacaklar."





BAZI BAKANLAR DEĞİŞEBİLİR

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum görevlerine devam edebilirler.





Ancak yetkililerin verdiği bilgiye göre, Kalın ve Fidan'ın bakanlık görevlerine gelmesi durumunda görevlerine devam etmesi beklenen bazı bakanlar ise değişebilir.







Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Cumhurbaşkanı bazı bakanların görevlerine devam etmesinden yana. Bugün de son kabine toplantısı var. Bekleyip göreceğiz" diye konuştu.





Öte yandan kabinenin açıklanmasına ilişkin törenin yabancı konukların katılımının programlanması nedeniyle netleşmediği belirtiliyor.