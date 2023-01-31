AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

Eski motosiklet yarışçısı AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın evlerinin bahçesinde Ferrari kullandığı anları sosyal medyada paylaştı.





Videoda 3 yaşındaki Zayn, bir sandalye ile garaj kapısının önüne geliyor. Boyu yetmediği için sandalyenin üzerine çıkarak garaj kapısını açıyor.





Aracın tavanına etrafı görebilmesi için kamera takıyor. Kamera kaydını da laptopuna yansıtıyor. Laptopu aracın ön tarafına koyduktan sonra ekrandan yola bakarak aracı emniyet kemeri bile takmadan kullanmaya başlıyor.









"ET PEYNİR ALAMAYANLAR ONU VEKİL YAPTI"





Gideceği yönü laptopundan gören Zayn daha sonra aracı geri geri götürerek garaja park ediyor.





Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt "Eski motosiklet yarışçısı AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın evlerinin bahçesinde Ferrari kullandığı anları sosyal medyada paylaştı.





AKP li kardeşlerim, bu tablo sizi rahatsız etmiyor mu?





Et, peynir alamayanlar! bu adama oy vererek Milletvekili yaptı" paylaşımını yaptı.





"VEKİL OLARAK NE YAPTI"





Cemal Enginyurt diğer bir paylaşımında ise "Arkadaş 3 yaşındaki bir bebek Ferrari ile gösteri yapıyor.

Bunu doğru bulmadığımı paylaşıyorum.





Sırf savunma adına parası varmış. Şampiyonmuş.





Bunu muhalefet Milletvekili yapsaydı bütün kanalları yayın yapar yıkardı ortalığı





Bu adam Milletvekili olarak ne yaptı onu yazsanıza."





Videoya çok sayıda yorum yapılırken bazı sosyal medya kullanıcıları ise çocuğun güvenliği nedeniyle görüntüleri eleştirdi.



