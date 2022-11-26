AKP'li Konya belediyesinin işkence ile köpek öldürmesi haberlerine erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) projesi Engelliweb’in bildirdiğine göre cinayete dair haberler ve sosyal medya paylaşımları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle, Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime engellendi ve silinmelerine hükmedildi.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sokak köpekleriyle ilgili çalışmasını örnek göstermesinin ardından, Konya Hayvan Barınağı'ndaki bir köpeğin bir görevli tarafından elindeki kürekle vurularak vahşice katledildiği görülmüştü.



Konya Büyükşehir Belediyesi tepkilerin ardından soruşturma başlatıldığını duyurmuş, başsavcılık iki kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Daha sonraysa soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat B. ile Sefa Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) projesi Engelliweb’in bildirdiğine göre cinayete dair haberler ve sosyal medya paylaşımları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle, Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime engellendi ve silinmelerine hükmedildi.