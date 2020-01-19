AKP'li Köylü'den Akit'e 'kumar masası' cevabı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Yeni Akit gazetesinin "Kumar masasında yakalandı, muhabirlerimize saldırdı" iddiasına cevap verdi.





"Benim kumar oynamadığımı herkes bilir." diyen Köylü, “Bunların arkasında kimler vardır? Kim kiminledir? Onu bilemiyorum, fakat bir yerde bir şeyler vardır.” ifadelerini kullandı.





AKP Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı Köylü, Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında Yeni Akit'in iddilarına dair açıklamalarda bulundu.





"BURADA KUMAR OYNUYORSUNUZ, KUMARI BASTIK" DİYEREK ODAYA GİRDİLER





Köylü, “Akşam bazı olaylar oldu burada. Yukarıda bizim bir odamız var. Gelen misafirlerimizi ağırladığımız, zaman zaman birlikte oturduğumuz özel bir oda. Gece geç saatlerde saat 00:00'ı biraz geçmişti herhalde. Buralarda 3 kişinin dolaştığını söylediler, biz de önemsemedik tabii. Biraz geçerken kapıdan içeri kapıyı sert bir şekilde açıp içeri 3 kişi girdi. Birinin elinde mikrofon, birinin elinde kamera ve 'Biz size baskına geldik. Burada kumar oynuyorsunuz, kumarı bastık', bu şekilde başladılar." dedi.





"Kendilerine burada kumar falan oynanmadığını ama buranın özel bir oda olduğunu, buraya kimsenin paldır küldür giremeyeceğini söyledim. 'Kameraya alıyoruz' diyerek sağı solu çekmeye başladılar." diyen Köylü. "Bu arada 'çıkın dışarı' dedik, çıkmadılar. Odada bulunan 9 kişiydik, bunları dışarı çıkarın dedik, çıkaramadılar. Polis geldi dışarı çıkardı." ifadelerini kullandı.







AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü (ortada), Yeni Akit gazetesinin kendisine iftira attığını belirterek, "Ahlaksızlar!" dedi.





KÖYLÜ'DEN AKİT'E: İNSANLAR NASIL BU KADAR AHLAKSIZ OLABİLİYOR!





Şahısların çıkartılmasının ardından kumar oynadığı yönünde haberler yayıldığını söyleyen Köylü, "Ondan sonra sağda solda 'Hakkı Köylü, İl Başkanı, Milli Eğitim Müdürü kumar oynuyorlardı. Biz kumar oynarken bunları bastık' diye söylediler. 'Hakkı Köylü Kıbrıs'ta da kumar oynadığı, çok kumar borcu var, kumar borcunun bir kısmını eski belediye başkanı kapattı' şeklinde de yazmışlar. Nasıl bu kadar ahlaksızca olabiliyor insanlar onu da anlamıyorum.” diye konuştu.





Köylü, “İyi ki bunlara bu cevabı vermemişim. Eşkıya gibi adamlarmış. Bazı soytarıların ortaya çıkıp benim hakkımda dedikodu yayması beni hiç küçültmez, benim itibarımı da zedelemez.” şeklinde konuştu.





Köylü Cumhuriyet savcısına giderek şikâyetçi olacağını ve tazminat davası açacağını kaydetti.