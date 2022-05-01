Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Külünk iktidarı es geçti, elektrik dağıtım şirketlerini katile benzetti /01 Mayıs 2022 10:30

AKP'li Külünk iktidarı es geçti, elektrik dağıtım şirketlerini katile benzetti

AKP MKYK üyesi Metin Külünk elektrik dağıtım şirketlerine karşı adeta savaş açtı. Külünk, Samsun'da faturasını ödeyemeyen bir esnafın elektriğinin kesilmesi üzerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda elektrik şirketlerini katile benzetip Cumhur İttifakı'na karşı çalışmakla suçladı. Külünk, zamlar konusunda iktidarın hatalarını ise görmezden geldi.

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AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, Samsun’da esnafın borcundan dolayı elektrik hizmetinin kesilmesi üzerine dağıtıcı firma Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş’a (YEPAŞ) tepki gösterdi. Külünk, esnafın elektriğini kesen dağıtım şirketini 2 yıl önce ABD’de siyahi George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boğarak öldüren ırkçı polise benzetti.

Metin Külünk, Twitter hesabı üzerinden etiketlediği firmaya “Borcu olsa dahi bugün Cumartesi… Samsun’da iş yapacak esnafın elektriğini kesme talimatını size kim veriyor?” diye yazdı.

Ardından Samsun Valiliği’nin hesabını etiketleyen Metin Külünk “Vahşi kapitalist aklınızın ve paranızın gücünü esnafta mı test ediyorsunuz? İki üç katı artan faturaların olduğu bu süreçte sizin dükkanınızı velev ki haklı olup da kapatsalar ne düşünürsünüz?” ifadesini kullandı.



AKP’li Külünk firmaya ve valiliğe tepkisinin ardından da kesintinin nedeniyle ilgili “Elektrik dağıtım şirketleri 2023’e giderken Cumhur İttifakı’nın alanını daraltmak ve emeperyalizmin işbirlikçilerinin alanını genişletmek için hareket ediyorlar” iddiasında bulundu.



GEORGE FLOYD BENZETMESİ

Esnafın elektriğini kesen dağıtım şirketini 2 yıl önce ABD’de siyahi George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boğarak öldüren ırkçı polise benzeten Külünk, “Soruyorum: Hangi vicdan iş yapacak esnafın elektriğini haklı da olsa keser bayram öncesi iş yapıp para kazanıp sizin paranızı ödemek için çalışacağı vakitte? Borcu var, ödeyememiş. Bunun karşılığı, ABD’li polisin Zenci vatandaşa yaptığı gibi boğazını sıkıp öldürmek midir ?” ifadelerini kullandı.
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