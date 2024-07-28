Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li kurmay: Bahçeli nişan attı, Cumhur İttifakı'nın sigortası Özgür Özel /28 Temmuz 2024 11:36

AKP'li kurmay: Bahçeli nişan attı, Cumhur İttifakı'nın sigortası Özgür Özel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından başkent kulisleri hareketlendi. AKP'li bir kurmay, Bahçeli'nin açıklamalarını “AKP ile 'nişan atma' girişimi” olarak değerlendirirken, Cumhur İttifakı'nın dağılmama garantisinin ise CHP Lideri Özgür Özel olduğu görüşünü aktardı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bahçeli’nin yaklaşık yarım saatlik açıklamalarını değerlendiren bir AKP'li kurmaya göre MHP lideri AKP ile 'nişan atma' girişiminde bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; aynı isim, Bahçeli'nin bu örtülü restinin karşılık bulmayacağını; AKP'nin Cumhur İttifakı'nın dağılmasını göze alamadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın neden devam etmek zorunda olduğuna dair aynı kritik ismin değerlendirmesi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili… AKP'li kurmayın aktardığına göre; Özgür Özel ve Cumhur İttifakı arasındaki bağ şöyle açıklanıyor:

'AKP 23 yıllık tarihinde seçmen nezdindeki en zayıf dönemlerinden birini yaşarken ittifakın bozulması, erken seçim demek. Bunu da en çok Özgür Özel ister. Popülerliği artmışken, Ekrem İmamoğlu da henüz bir tahkimat yapmamışken bu durumu fırsata çevirir.'

AKP'li kurmaya göre, MHP'nin yapacağı bir erken seçim çağrısının Özel ve CHP kanadında karşılık bulma olasılığı yüksek. Bu da Erdoğan’ın ve partisinin mevcut koşullar dahilinde göze alabileceği bir seçenek değil.
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