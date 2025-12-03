Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li kurmaylar perde arkasında konuştu: 'Bahçeli erken seçim çağrısı bile yapabilir' /03 Aralık 2025 11:18

AKP'li kurmaylar perde arkasında konuştu: 'Bahçeli erken seçim çağrısı bile yapabilir'

Siyaset kulislerinde AKP-MHP gerilimi iddiası gündemden düşmüyor. AKP'li kurmaylar Bahçeli'nin her şeyi yapabileceğini, buna erken seçim çağrısının da dahil olduğu yorumunu yaptı.

SHABER3.COM

mga vuran MHP Lideri devlet Bahçeli’nin çıkışları, Cumhur İttifakı’ndaki gerilimi artık perdelemeyi zorlaştırıyor. İmralı tartışması, Barzani ile Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretleri üzerinden yaşanan ayrışmalar, ortaklıkta çatırdama yorumlarını da beraberinde getirdi.

Bahçeli, özellikle Barzani’nin korumalarının uzun namlulu silahlarla Şırnak’a girişine izin verilmesini sert bir dille hedef aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Türkgün’e verdiği röportajdaki ifadeler ise yalnızca bir tepki değil, AKP’ye doğrudan uyarı notu niteliğinde yorumlanıyor.

SİYASİ FATURA AKP'YE KESİLECEK
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bahçeli’nin çıkışlarında 'ok yaydan çıkmıştır' ve 'gemiler yakılmıştır' gibi sert mesajlar yer alırken, MHP’nin kendi tabanına ve iktidar ortağına 'taviz yok' mesajı verdiği belirtiliyor. Kulislerde bu açıklamalar, 'ittifakta yol ayrımı'nın işareti olarak da okunuyor. MHP yönetimine göre süreçte yaşanacak her aksamadan AKP sorumlu tutulacak; faturanın siyasi olarak iktidara kesileceği açıkça dillendiriliyor.

AKP'Lİ KURMAYLAR: BAHÇELİ ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPABİLİR
AKP cephesinde ise kurmaylar görüşlerini saklamıyor. Bazı isimler Bahçeli’nin üslubunu 'alışılmış baskı dili' olarak nitelese de önemli bir kısmı çok daha kaygılı. İktidar kulislerinde yapılan değerlendirmeye göre MHP lideri Bahçeli her an her şeyi yapabilir. "Bahçeli erken seçim çağrısı bile yapabilir. Her an her şeyi yapabilir" yorumunu yapan AKP’li kurmaylar, MHP’nin 'tereddüde tahammülümüz yok' tutumunun AKP içinde tedirginliğe sebep olduğu ifade ediyor.
