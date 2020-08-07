AKP'li Meclis üyesi belediye çalışanları tarafından dövüldü

Menemen Belediyesi AKP Meclis Üyesi Hanifi Can, dün akşam saatlerinde belediyenin olağan Ağustos ayı meclis toplansına katıldı. Can, toplantı sonrasında iddiaya göre belediye personeli olan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Hanifi Can yumruk darbeleri ile yere yığılırken, çalışanlar olay yerinden ayrıldı.







Saldırının ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne giden Can, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili ifadesi alınan Hanifi Can, toplantı çıkışı 2 kişinin koluna girerek kendisini arka sokağa götürdüğünü, saldırganlardan birinin C.A. olduğunu, fakat diğer saldırganın belediye personeli olmasına rağmen ismini bilmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.



