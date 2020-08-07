Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Meclis üyesi belediye çalışanları tarafından dövüldü /07 Ağustos 2020 12:57

AKP'li Meclis üyesi belediye çalışanları tarafından dövüldü

Menemen Belediyesi AKP Meclis Üyesi Hanifi Can, meclis toplantısı sonrasında belediye çalışanları tarafından darp edildi. Can şikayetçi oldu.

SHABER3.COM

Menemen Belediyesi AKP Meclis Üyesi Hanifi Can, dün akşam saatlerinde belediyenin olağan Ağustos ayı meclis toplansına katıldı. Can, toplantı sonrasında iddiaya göre belediye personeli olan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Hanifi Can yumruk darbeleri ile yere yığılırken, çalışanlar olay yerinden ayrıldı.

Saldırının ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne giden Can, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili ifadesi alınan Hanifi Can, toplantı çıkışı 2 kişinin koluna girerek kendisini arka sokağa götürdüğünü, saldırganlardan birinin C.A. olduğunu, fakat diğer saldırganın belediye personeli olmasına rağmen ismini bilmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Meclis üyesi belediye çalışanları tarafından... Sonraki Haber >>

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Kovulunca itiraflara başladı!

Kovulunca itiraflara başladı!

Patlama anı kamerada!

Patlama anı kamerada!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:22:22