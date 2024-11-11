AKP'li Metiner, Bahçeli'yi örnek verip Hizbullah'a af istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’a yönelik “DEM grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağv edildiğini haykırsın” çağrısı farklı boyuta taşındı.





AKP’li Metiner, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, “Hizbullah hiçbir zaman Gaffar Okkan (Örgüt tarafından katledilen eski Diyarbakır İl Emniyet Müdürü) olayı dışında devletle savaş halinde olmamıştır. Diyelim ki geçmişte oldu. Bahçeli ne dedi? Peki PKK’ye sağladığımız bu şansı neden Hizbullah’tan esirgeyelim? HÜDA PAR Hizbullah’ın partisi değil. Velev ki partisi olsa devletle savaş halinde olan bir örgüt değil. Siz devletle savaş halinde olan bir partinin örgütüyle işbirliği yapıyorsunuz. Ama HÜDA PAR’a gelince onun Meclis’te olmaması gerektiğini savunuyorsunuz” ifadelerini kullandı.





İYİ Partili Dr. Cenk Özatıcı, Metiner’in ifadelerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.





Özatıcı, “Bu çıkışlar, bu radikal unsurları cesaretlendirir. Dini araçsallaştırarak terör eylemlerinde bulunan radikal gruplar, ilerleyen süreçte Türkiye için tehlike arz ediyor. AKP, şu an teröre ve terör uzantılarına alan açmaya çalışıyor. Çünkü kendine uygun cumhuriyet kurmaya çalışıyor” dedi.