Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Metiner, İmamoğlu'na destek çıktı: 'Kabul edilebilir değildir' /25 Eylül 2024 11:11

AKP'li Metiner, İmamoğlu'na destek çıktı: 'Kabul edilebilir değildir'

Eski AKP Vekili Mehmet Metiner, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na istenen siyasi yasak hakkında, "Geçmişte Reis’e yapılanın aynısı ..." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak isteniyor. İmamoğlu'na ilk derece mahkemesi ceza verse de kesinleşmedi. İstinaf'ta görülecek duruşmada da siyasi baskı nedeniyle siyasi yasak cezası çıkacağı iddia ediliyor.

Diğer yandan iddialara göre ceza çıkarsa Yargıtay süreci beklenmeden Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edecek.

Halktv.com'da yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakınlığı ile tanınan AKP'li Mehmet Metiner'den de dikkat çeken bir İmamoğlu açıklaması geldi. Geçmişte siyasi yasak alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılanın aynısının İmamoğlu'na yapıldığını söyleyen Metiner X hesabından şunları paylaştı:

Yargı marifetiyle siyasetin dizaynı ne kadar yanlış ise siyasetçinin önünün kesilmeye çalışılması da kabul edilebilir değildir.

Geçmişte Reis’e yapılanın aynısı bugün bir başkasına yapıldığında karşı çıkmamak gibi bir ilkesizliğin savunucuları olamayız. Olanlar kaybederler, biline!
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