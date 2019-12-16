AKP'li Metiner'den büyük gaf

Cem Küçük, programda Erdoğan’ın yerine kim gelirse gelsin kendileri dahil hiç kimsenin yargılanmaktan kaçamayacağını anlattı.Cem Küçük, “Babacan veya herhang biri seçildi, bir kere biz dahi herkes yargılanır. Seri bir tutuklama başlar. Elinden gazeteyi alma, bir günde medyasını alma, şirketleri alma bunları yaparlar.





KHK hemen çıkar, mağdurlar tamam ama mağdur olmayanlar da çıkar. Ve yargılamalar başlar. O zaman ABD’yi, Avrupa’yı yanına alacak. İstediği gibi kanun çıkartır mı, çıkartır. Mehmet Metiner’i tutukladı, AB itiraz mı edecek. Erdoğan’ın etrafını tutuklarlar önce.” ifadelerini kullandı. Tam bu sırada Mehmet Metiner’in, “Yani gene ilk telef olacak olan biziz!” ifadelerini kullanması dikkat çekti.