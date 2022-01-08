Samanyolu Haber /Politika / AKP'li mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu! /08 Ocak 2022 12:24

AKP'li mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

Çorum Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında AKP’li Meclis Üyesi İsmail Bölükbaş mikrofonu açık utunca olanlar oldu.

AKP'li isim mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

Çorum Belediye Meclisi toplantısında AKP’li üye İsmail Bölükbaş açık mikrofonu unuttu, bir başka AKP’li üye ile sohbet ederken, “Kimse iş yapmayı istemiyor ki… Neyin ne olacağı bilinmiyor ki. Ben devletten iş almam mesela. Özel şahıstan bile iş alınmaz” dedi.

"NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL, DEVLETTEN İŞ ALMAM"

Çorum Belediye Meclisi, ocak ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda yapılan bir oylama sırasında, AKP’li Meclis üyesi İsmail Bölükbaş; mikrofonun açık olduğunu unutarak, belediye meclisinin AKP’li üyesi Muhammed Murat Kılıçlı ile sohbet etti. Bölükbaşı, Kılıçlı’ya şunları söyledi:

“Şimdi şöyle bir şey var. Kimse iş yapmayı bir şey yapmayı istemiyor ki… Sen bu işin içindesin. Neyin ne olacağı bilinmiyor ki. Şimdi sen müteahhit olsan… Ben devletten iş almam mesela. Özel şahıstan bile iş alınmaz.”
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AKP'li isim mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

AKP'li isim mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

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