AKP'li milletvekili aracını çeviren polislere böyle hakaret etti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından aracı durdurulan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın polise hakaret ettiği görüntüleri paylaştı. AKP'li Yılmaz görüntüde "Ekibe tükürürüm ya. Böyle terbiyesizlik mi olur. Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum. Bana adını verir misin. Şerefsiz" ifadelerini kullandı. CHP'li Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP’yi etiketleyerek “Bu görüntülere verecek bir cevabınız var mı?” diye sordu. Başarır, iki polisin yaşananların ardından açığa alındığını yazdı. Mersin Valiliği, Başarır'ın konuyu 'çarpıttığı' açıklamasını yaptı.





Geçtiğimiz 18 Temmuz’da AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını Çeşmeli otoban çıkışında, durduran polis memurlarının açığa alındığını daha önce kamuoyuyla paylaştığını ifade eden CHP’li Başarır, “Geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi, Mersin Erdemli’de bir polis uygulamasında AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, gelen ihbar üzerine kimlik sordukları için iki polisimize hakaret etmişti. O gün bunu gündeme getirmiştim. Ancak bu durumu AKP Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz yalanlamıştı. Bugün sizlerle paylaşacağım videoda, utanç görüntülerini göreceksiniz. AKP’nin gerçek yüzünü göreceksiniz” dedi.





Ortaya çıkan görüntülerin utanılacak boyutta olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “Üzülerek söylüyorum, AKP’li bir milletvekili Türk Polisi’ne ‘şerefsiz’ kelimesini kullanıyor, ‘arabamdan uzak dur, tükürüklerin geliyor’ diyerek aşağılıyor. Mersinin Erdemli ilçesi için ‘her geldiğimde bu pislikle karşılaşıyorum’ diyor. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soyluya sesleniyorum: Bu görüntülerden utanmayacak mısınız? Bu sözleri herhangi bir başka partiden bir milletvekili söyleseydi, dünyayı yıkmıştınız, milliyetçilik dersleri vermiştiniz. Yandaş basınınız, trolleriniz linç etmişti. Bakalım şerefli Türk Polisine şerefsiz diyen bu milletvekili için bakalım ne yapacaksınız? Benim ülkemde her gün ağır çalışma koşulları nedeniyle polisler intihar ediyor, ama milletvekiliniz bu onurlu mesleği yapanlara şerefsiz diyebiliyor. Hepimiz biliyoruz ki AKP iktidarı bu ülkeyi algıyla yönetiyor. Yalanlarıyla, iftiralarıyla yönetiyor. Asıl gerçek bu videoda. Siz kendi milletvekillerinizi kendi yandaşlarınızı her ne söylerlerse söylesinler korursunuz ama bizlere söylemediğimiz, yapmadığımız halde iftira atarsınız. Bakalım, görevini yapmakta olan polisimize şerefsiz diyen milletvekilinizi partide tutacak mısınız?” sözlerini dile getirdi.





AKP Milletvekili Yılmaz ile polis arasındaki diyalog şöyle:





"Polis: Plakanız durmadan ihbar ediliyor. Sistemde aracınız vekil aracı olarak çıkmıyor.





Milletvekili Yılmaz: Bu benim sorunum mu?





Polis: Allah korusun bir saldırı olabilir.





Milletvekili Yılmaz: Uzaklaş ya uzaklaş, içeri çemkiriyorsun, içeri tükürük geliyor. Kim ihbar ediyor benim arabamı. Senin adın ne? Ekibe tükürürüm ya. Böyle terbiyesizlik mi olur. Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum. Bana adını verir misin. Şerefsize bak."





Polis: Küfür etmeyin, hakaret etmeyin lütfen"





Meclis görüşmelerinde "Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık" demişti





AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, geçtiğimiz aylarda 'Güvenlik soruşturması' tasarısı görüşmelerinde kullandığı, “Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da büyükşehri alacağız” ifadesi tepki çekmişti.





Mersin Valiliği: Polislere soruşturma başlatıldı





Mersin Valiliğinden, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yapılan açıklamada, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran polis memurları hakkında, yasal mevzuatın dışına çıktıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.





Valilikten yapılan açıklamada, 18 Temmuz 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın arabasının durdurulması olayıyla ilgili olarak, CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, olayın tamamen çarpıtıldığı kaydedildi.





Bahse konu olayda Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracının polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Karayolları trafik kanununun 71. maddesi 'g' bendinde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir. İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği, ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş ancak mesele il emniyet müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken, eğer tespit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki; görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır"