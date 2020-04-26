Samanyolu Haber /Politika / AKP'li milletvekili sosyal medyada alay konusu oldu /26 Nisan 2020 21:32

AKP'li milletvekili sosyal medyada alay konusu oldu

AKP'nin Ordu Milletvikili Metin Gündoğdu, sosyal medyada paylaştığı bir gönderinin altına yine kendi hesabından yorum yapınca alay konusu oldu. Vekilin, yönettiği başka bir hesaptan kendi gönderisinin altına yorum yapmak isterken yanlışlıkla aynı hesaptan yorum yapmış olabileceği iddia edildi.

SHABER3.COM

AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Twitter'da yaptığı bir paylaşımın ardından kendisine yanıt vererek 'Çok doğru başkanım' diye yazdı. AKP'li vekilin bu yanıtı sosyal medyada trol hesabından yanıt verecekken, yanlışlıkla kendi hesabından yanıt verdiği iddialarına yol açtı.

AKP'li Gündoğdu, İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, Türkiye'ye getirilmesi üzerine, yaptığı paylaşıma  “Çok doğru başkanım' diye yanıt verdi. Gündoğdu'nun bu paylaşımı trol hesap iddialarını gündeme getirdi.



AKP'li VEKİLDEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gündoğdu, ''Bir belediye başkanımıza yanıt vermek isterken, kendi tweetimi yanıtlamışım. Ve akabinde sosyal medya linci başlamış. Neyse bu karantina günlerinde baya eğlenip, tebessüm etmiş oldunuz ve bizde vesile olduysak ne mutlu'' açıklamasını yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li milletvekili sosyal medyada alay konusu oldu Sonraki Haber >>

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

Bu da limon kumpası

Bu da limon kumpası

MHP’li vekil söyleyemediği İstiklal Marşı videosunu sildi!

MHP’li vekil söyleyemediği İstiklal Marşı videosunu sildi!

Esselâmü aleyküm, hayırlı Ramazanlar!

Esselâmü aleyküm, hayırlı Ramazanlar!

"%12 vermemeniz gereken partiye %52 oy verdiniz, kimse ağlamasın"

Korona virüse karşı nasıl davranmalıyız?

Korona virüse karşı nasıl davranmalıyız?

İşte Erkan Baş'ın televizyonlar tarafından kesilen konuşması

İşte Erkan Baş'ın televizyonlar tarafından kesilen konuşması

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Özel sohbetten

Özel sohbetten

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:09:36