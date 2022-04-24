AKP'li milletvekilinin kardeşi, Şenyaşarlar cinayeti soruşturmasında tutuklandı

Urfa’da gözaltına alınan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız'ın da aralarında olduğu 11 kişiden 4'ü tutuklandı.







Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde Şenyaşar ailesinin dükkanına yapılan baskın ve Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan baskında Şenyaşar ailesinden 3 kişinin öldürülüp, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin önceki gün gözaltına alınan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğeni Osman Şah Yıldız, Şeğsin Yıldız (vekilin yeğeni belediyede çalışanı), Mustafa Amaç (vekilin danışmanı), İbrahim Şimşek (vekilin akrabası), Mikail Şimşek ve Osman Yıldız'ın aralarında olduğu 11 kişi, Urfa Adliyesi'ne sevk edildi.





Evrensel'de yer alan habere göre burada savcılık sorgusu yapılan 11 kişiden Osman Şah Yıldız ve Osman Yıldız serbest bırakılırken, 9 kişi ise "Adam öldürmek" ve "Delil karartmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.





Hakimlikte ifadeleri alınan Celal Yıldız, Mikail Şimşek, Müslüm Yıldız, İbrahim Şimşek tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrolle bırakıldı.





ŞENYAŞAR OLAYI

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları seçim çalışmaları sırasında işyerlerini ziyaret ettiği Şenyaşar ailesine saldırmış, başlayan olaylarda Celal, Adil, Mehmet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar kardeşler çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. AKP'li Yıldız'ın yakınları Suruç Devlet Hastanesinde de saldırılarını sürdürmüş, ağır yaralı Celal ve Adil Şenyaşar ile hastaneye çocuklarını ziyarete giden baba Hacı Esvet Şenyaşar eşi Emine Şenyaşar’ın gözleri önünde linç edilerek öldürülmüştü. Yaşanan olaylarda AKP’li milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız da bulunamayan bir silahtan çıkan mermi ile yaşamını yitirmişti.





Olaya dair yürütülen soruşturma, aynı gün olmasına rağmen işyeri ve hastane olarak iki ayrı dosyaya ayrıldı. İşyeri dosyası ile ilgili açılan davada, Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a ise 18 yıl ile hapis cezası verildi. Hastanede yaşanan katliama dair 4 yıldır "Gizlilik" kararı ile yürütülen soruşturma dosyasında ise dün ilk gözaltılar yaşandı.





Şenyaşar ailesinden geriye kalanlardan anne Emine Şenyaşar ve saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar ise, 411 gündür Urfa Adliyesi önünde işyeri dosyasından tutuklanan diğer bireyleri Fadıl Şenyaşar'ın serbest bırakılması ve hastane dosyasının davaya dönüşüp yargılamanın başlaması için Adalet Nöbeti tutuyor.

