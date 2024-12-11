Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimden skandal paylaşım: 'Suriyeliler dönüyor' diyerek Çin'deki fotoğrafı paylaştı /11 Aralık 2024 11:17

AKP'li isimden skandal paylaşım: 'Suriyeliler dönüyor' diyerek Çin'deki fotoğrafı paylaştı

Eski AKP Milletvekili Orhan Miroğlu’nun sosyal medyada Suriyelilerin geri dönüşüne dair paylaştığı fotoğrafın Cilvegözü sınır kapısına değil Çin’deki bir sınır kapısına ait olduğu ortaya çıktı. olayın ortaya çıkması üzerine yaptığı açıklama ise 'yok artık' dedirtti.

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Eski AKP Milletvekili Orhan Miroğlu, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünü gösterdiğini iddia ettiği bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı. 

Paylaşımında "Mahşer gibi! Suriyeliler Cilvegözü sınır kapısında!" notuna yer veren Miroğlu, görüntüler için, "devrim niteliğinde" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak, fotoğrafın Çin’de çekildiği ve Türkiye'deki sınırı kapısı ile ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

YENİ AÇIKLAMA YAPTI
Miroğlu söz konusu fotoğraf üzerine yeni bir paylaşımda bulunarak, "Az önceki paylaşımımda kullandığım bir fotoğrafın Cilvegözü sınır kapısına ait olmadığını söyledi bazı dostlar" dedi.

Miroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Bilemem, güvendiğim bir gazetecinin paylaşımından buldum, bulmak için de hiç aramadım inanın.
Ama bulunca da bana düşündürdükleri üstüne yazdığım o cümleler oldu.
Arayan dostlara teşekkür ettim , ama üstüne yazdıklarım o kadar gerçek ki silsem ne olur silmesem ne olur dedim ve silmedim.
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