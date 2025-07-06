AKP'li Mücahit Birinci protestocu vatandaşlara 'sokak köpeği' dedi

AKP'li eski AKP MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamanın ardından skandal bir sosyal medya paylaşımında bulundu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Birinci, Özgür Özel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sokağa milleti davet etmeyi ben bilirim; bana, milleti sokağa davet ettirme" diye seslenmesine gönderme yaparak yurttaşlara hakaret etti.





Birinci, X hesabı üzerinden "Biri, sokak köpeklerini sokağa çıkarmakla tehdit ediyor" dedi.





Birinci, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de "Cami duvarına bevleden, caminin üstünde bira içen, Reisimizin vefat eden annesine hakaret eden bana göre sokak köpeğidir. Söylediğimin arkasındayım" açıklaması yaptı.



