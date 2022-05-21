Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Mücahit Birinci'nin "Selçuk Tepeli kovuldu" iddiası yalanlandı /21 Mayıs 2022 15:53

AKP'li Mücahit Birinci'nin "Selçuk Tepeli kovuldu" iddiası yalanlandı

RTÜK'e FOX TV'ye yaptırım uygulanması için çağrı yapan AKP'li Birinci, "FOX TV, Selçuk Tepeli'yi kovmuş" iddiasında bulunmuştu

FOX Ana Haberi sunucusunun sinirlendiği anlar

FOX Haber'in üst düzey yöneticileri, AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci'nin çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurması sonrası "kanaldan kovulduğu" iddiasını kesin bir dille yalanladı. 

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından sinirlenerek önünde duran bardağa vurdu. Haberin ardından konuşan Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" dedi. Tepeli, elindeki kâğıdı fırlattı ve daha sonra önündeki bardağa vurdu.

Tepeli'nin çıkışı Twitter'da gündem olurken, AKP'li Mücahit Birinci RTÜK'e çağrı yaptı. Twitter'dan paylaşım yapan AKP'li Birinci, "İzleyiciye bardak fırlatıp, edep dışı hareket yapan insansının bu fiili nedeniyle, RTÜK'ün, Fox TV kanalına, kapatma dahil, tüm tedbirleri en kararlı haliyle uygulamasını vatandaş olarak bekleriz" ifadesini kullandı. Birinci, bir süre sonra yaptığı paylaşımda ise Tepeli'nin FOX TV'den kovulduğunu öne sürerek "Yetmez... En ağır müeyyide bu kanala uygulanmalıdır" dedi. 
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