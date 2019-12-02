Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li müdür belediyede dönen yolsuzlukları tek tek anlattı /02 Aralık 2019 10:33

AKP'li müdür belediyede dönen yolsuzlukları tek tek anlattı

AKP'li belediyede Gençlik Akademisi'nin kurucu müdürlüğünü yapan Veysel Kömürcü, belediyede yapılan yolsuzlukları yeminli zabıt katibi huzurunda ‘ifadem ve ihbarımdır' diyerek tek tek anlattı.

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AKP'li İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde Gençlik Akademisi'nin kurucu müdürlüğünü yapan ve 8 yıl belediyede çalışan Veysel Kömürcü (41), belediyede dönen yolsuzlukları anlattı.

Belediyede 8 yıl çalışan Kömürcü, yeminli zabıt katibi huzurunda ‘ifadem ve ihbarımdır' diyerek yapılan yolsuzlukları dile getirdi, “Benden kimse, ‘kol kırılır yen içinde kalır’ dememi beklemesin“ dedi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak’ın haberine göre 4 Kasım 2019 günü yeminli zabıt katibi huzurunda belediyeye savunma veren Veysel Kömürcü, çok konuşulacak bilgiler verdi. Birkaç defa Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'le görüşerek yolsuzlukları anlatan Kömürcü’nün savunması şöyle:

'TAVSİYEYLE GİRDİM'

"11.11. 2011 tarihinde Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan Bey'in başkana tavsiye etmiş olmasıyla, dönemin Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın bizzat davetiyle, Üsküdar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Uzman Psikolojik Danışman olarak işe başladım.

2014 yılı Mart ayına kadar gece gündüz çalıştım. 2014'te gençlik merkezi 30 bini bulmuş bir marka olmuştu. Mevcut Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'in başkan seçilmesiyle birlikte projesi bana ait olan Üsküdar Gençlik Akademisi'ni kurdum. Görevim 2017'de sona erdirildi."
Veysel Kömürcü'ye ait fotoğraflar belediyenin sitesinde sergileniyor
'BAŞKANA ANLATTIM'

"12 Şubat 2019'da Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e giderek Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nde olan olayları, iş talebimi ve süreci anlattım. Bütün bu süreç içerisinde Y.Ö'nün (müdür) yanında çalıştırdığı belediye personeli ve de dışarıdan birkaç kişiyle kurdukları ekibin, usulsüz ve yolsuzlukları devam ediyordu. Uyarılarımı sürdürdüm, hem kanunen hem inanç açısından insanı zelil edeceğini söyledim, vazgeçmediler. Vakıf olduğum tüm usulsüz işleri ve yolsuzlukları bir dosya haline getirip Hilmi Türkmen başkana ulaştırmaya karar verdim."

'CEZASINI ÇEKECEK'

"Burada yazılan anlatılan hiçbir şey, iddia, tahmin veya yorum değil, bizzat bildiğim, emin olduğum, birçoğu da alenen yapılan belge ve şahitlere sahip apaçık sistematik yolsuzluktur. Müslümana yakışan tavır sizce nedir? Haklı hakkını alacak, suçlu cezasını çekecek. Ben bu işe gövdemi koydum. Neye mal olursa olsun sonuna kadar diyeceğim. Her şeyin kayda girmesi adına metnin bir kopyasını evrak kayıttan geçirdim. Hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla görüşmeyi sonlandırıyorum."

4 Kasım 2019'da yeminli zabıt katibi huzurunda belediyeye savunma veren Veysel Kömürcü, ifade metnini imzaladı. "İfadem ve ihbarımdır" notunu düştü.

'POŞET İÇİNDE ALDI'

Veysel Kömürcü'nün kalem kalem saydığı yolsuzluk iddialarından bazıları şöyle:

"2 Temmuz 2019'da başkanla 35 dakika görüştüm. Y.Ö.'nün uluslararası inşaat ihaleleri ile uğraşacak kadar işi büyüttüğünü, Afrika'ya giderek Sierra Leone Devlet Başkan’ıyla görüşmeler yaptığını anlattım. Eğitim kurumları ile yapılan ihalelerden ‘ders karşılığıymış' gibi gösterilerek parçalar halinde nakit olarak nasıl ve kimler üzerinden naylon poşetler içerisinde para alındığını aktardım."

'MAKBUZSUZ MİLYONLARCA LİRA TOPLATILDI'

"Detaylarını ekte sunacağım belgeler üzerinden Y.Ö.'nün kendisine bağlı birimlerden ‘kayıt parası' adı altında milyonlarca liranın makbuzsuz, kayıtsız, tutanaksız nasıl toplatıldığını, bu paraların nereye gittiğinin belli olmadığını belirttim."

'BAŞKAN SORDU'

“Anlattığım yolsuzluk ve usulsüzlüklerin Hilmi Türkmen Başkan tarafından anlaşıldığını, ikna olduğunu düşündüren tepkiler aldım. En son kendisi ‘Bu işin içinde kimler var?' diye sordu. İsim isim hepsini aktardım. Daha fazlasını içeren turuncu dosyayı kendisine verdim. Geri dönüş olmadığı gibi ‘Gerekeni yapacağım', ‘Babamızın oğlu olsa affetmeyiz' ifadelerinin de bir sonucu olmamıştır.“
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