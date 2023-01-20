AKP'li Mustafa Açıkgöz'ün konuşması hakkında savcılığa 1725 imzalı suç duyurusu...





Açıkgöz'ün 13 Ocak'ta Neuss kentinde camide yaptığı konuşma ile ilgili Almanya merkezli İnsan Hakları alanında yaptığı çalışmalarla tanınan , Human Rights Defenders (HRD) derneği de savcılığa suç duyurunda bulundu . Dernek Başkanı Muammer Burtaçgiray, Genel Sekreter Oğuzhan Albayrak, HRD Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Dr. Mustafa Yaşar Demircioğlu sabah saatleride Düsseldorf Savcılığına 1725 kişinin imzasını taşıyan suç duyurusu dilekçesini verdi .





Savcılık çıkışında HRD Başkanı Muammer Buraçgiray bir basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin kritik bir seçim sürecine girdiğinin altını çizen Buraçgiray ,Almanya’da toplumsal huzuru bozacak ve yurtdışında yaşayan muhaliflerin mal ve can güvenliğini tehlikeye sokacak bu denli açıklamaların hukuk nezdinde hesapsız kalmayacağına inandıklarını söyledi.





Sosyal medyada yapılan duyular neticesinde dernek vasıtasıyla 1725 imzanın kendilerine ulaştığını hatırlatan Dernek Başkanı Burtaçgiray HRD e.V. Derneği" olarak bu konudaki raporlama ve hukuki müracaatları sürdüreceklerini söyledi





İşte HRD'nin basın açıklamasının tamamı





Bugün 20 Ocak 2023 Geçtiğimiz hafta, AKP Nevşehir Vekili Mustafa Açıkgöz, Neuss-Yunus Emre Camii’nde bir konuşma yapmış ve açık bir şekilde Erdoğan rejimine muhalif Kürtleri ve Gülen Hareketi mensuplarını hedef alan açıklamalarda bulunmuştur.

Sözkonusu talihsiz açıklamaları tüm şiddetiyle kınıyoruz. Almanya’da toplumsal huzuru bozacak ve yurtdışında yaşayan muhaliflerin mal ve can güvenliğini tehlikeye sokacak bu denli açıklamaların hukuk nezdinde hesapsız kalmayacağını yineliyoruz.

Bu doğrultuda, bugün Düsseldorf Savcılığına, AKP Vekili Açıkgöz’ün yaptığı menfur açıklamalara ilişkin "HRD e.V. "olarak hazırladığımız şikayet dilekçesini, 1725 kişinin imzasıyla birlikte tevdi ettik.

Başta bugün ilettiğimiz şikayetler olmak üzere, AKP vekilinin bu pervasızca açıklamalarına ilişkin iletilen diğer şikayetlerin de, Alman yargı mercilerince ve ilgili güvenlik birimlerinince, mevzuatlara ve kanunlara uygun bir şekilde değerlendirileceğinden eminiz. Ayrıca, Almanya’da belirli bir topluluğu hedef alan ve halkı kışkırtıcak, Türkiye kökenli benzer açıklamaların önüne geçilmesine matuf gerekli tedbirlerin alınacağından şüphemiz yoktur.

Türkiye’deki siyasi atmosfer ve seçim sürecindeki öngörülerden rahatsız olan, heryerde muhalif düşünceleri kendine düşman gören AKP hükümeti , son yıllarda Türkiye’de uygulayageldikleri, muhalifleri korkutma, sindirme ve susturma politikalarını Almanya’da devam ettiremeyeceklerdir. Türkiye’nin aksine, Almanya’da yargı bağımsız ve tarafsızdır, temel hak ve hürriyetler koruma altındadır.

AKP Vekili Açıkgöz’un ırkçı ve kışkırtıcı açıklamaları, seçim atmosferinde yapılmış ve aşırıya kaçmış söylemler olarak değerlendirilmemelidir.. Bu söylemler, kendilerinden olmayanları; bırakın demokratik haklarını kullanmaya çalışmalarına, yaşamalarına dahi izin vermek istemeyen tehlikeli bir ideolojinin gün yüzüne çıkmasıdır.

Son aylarda, Almanya’ya gelen AKP ve MHP’li vekil ve yetkililerin benzer açıklamalarda bulunduklarını kaygı ile takip etmekteyiz. Bahsekonu temsilcilerin hangi Dernek ve Kuruluşlarda toplandıkları, gözönünde bulundurulduğunda, Almanya’daki toplumsal huzuru bozacak adımlar atmaktan çekinmedikleri görülmektedir.

İlgili Alman mercilerinin, Türkiye’deki zülm ve baskılardan kurtularak Almanya’ya gelmiş, veya Almanya’da doğup büyümüş on binlerce insanın huzurunu, ırkçı, ayrıştırıcı, ötekileştirici nefret söylemleri ile Türkiye’deki rejim tarafından bozulmasına izin vermemelerini temenni ediyor ve bekliyoruz...

"HRD e.V. Derneği" olarak bu konudaki raporlama ve hukuki müracaatları sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz.

Saygılarımızla kamuoyuna arz ederiz......

AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'nın Neuss kentindeki bir etkinlikte yaptığı konuşma, Berlin-Ankara hattında diplomatik gerilime yol açarken, Almanya kamuoyunda tepkiler gelmeye devam ediyor .