Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Mustafa Varank ölümden döndü /03 Kasım 2024 09:59

AKP'li Mustafa Varank ölümden döndü

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü. Bir arazi aracının test sürüşüne katılan Varank, aracın kaza yapmasının ardından kıl payı kurtuldu.

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Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da bir arazi aracının test sürüşüne katıldı. Test sürüşünde sudan çıkan aracın ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu Varank'ın içinde bulduğu araç ağaca çarptı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre aracın içinde ağaca yakın tarafta bulunan AKP'li vekil Varank, kazadan şans eseri kurtuldu. Varank'ın kazanın ardından, "Bir şey yok, ben iyiyim, sorun yok" dediği görüldü. O anlar saniye saniye kaydedildi.


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