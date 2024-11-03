AKP'li Mustafa Varank ölümden döndü

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre aracın içinde ağaca yakın tarafta bulunan AKP'li vekil Varank, kazadan şans eseri kurtuldu. Varank'ın kazanın ardından, "Bir şey yok, ben iyiyim, sorun yok" dediği görüldü. O anlar saniye saniye kaydedildi.





Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da bir arazi aracının test sürüşüne katıldı. Test sürüşünde sudan çıkan aracın ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu Varank'ın içinde bulduğu araç ağaca çarptı.