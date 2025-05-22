AKP'li Nihat Zeybekci'den '19 Mart' itirafı: Ekonomiye zarar verdi

"19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna “vermedi” demek söz konusu olamaz. Ekonomiye zarar vermek süreç ister. Bugün olan bir vakanın ekonomideki sonuçları 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık süreçlerde ortaya çıkar. Ama finans piyasalarıyla ilgili, o sürecin Türkiye'ye zarar verdiğini tabii ki söyleyebiliriz."





Geçtiğimiz haftalarda TÜSİAD'ı ziyaret ederek dikkatleri üzerine çeken AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'den yeni bir çıkış daha geldi.Zeybekci, katıldığı Ekol TV'de soruları yanıtladı, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu ifade eden Zeybekci, "Nominal değerlere göre dünyanın 17. büyük ekonomisi, satın alma gücüne göre de dünyanın 11. büyük ekonomisi. Ekonomik olarak rahat bir ortamda mıyız? Hayır. Enflasyonla mücadelede süregelen bir süreç yaşıyoruz" dedi.Zeybekci, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanarak geçici olarak görevden alınması sürecini de değerlendirdi.Sürecin ekonomik etkisine değinen Zeybekci, şunları söyledi:Dar gelirli, asgari ücretli, emekli ve memurların ne zaman rahatlayacağı sorularına yanıt veren Zeybekci, şunları söyledi;"En düşük emekli maaşı 15 bin lira yeterli değil. Bununla insanlar çok zor imkanlarla yaşıyor. Bunu 15 bin lira değil de 100 bin lira yapsak ne olur?Siz vatandaşın alacağı yumurta, et; diğer tüketim maddelerinin miktarlarını attırmadığınız sürece dağıttığınız para otomatik olarak enflasyon olarak yansır. Şu an asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsaydı derhal kiralar 5 bin liradan 15 bin liraya çıkardı."Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" dediği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın kollarına polis girerek gözaltına alınması sonrası AKP'den TÜSİAD'a sürpriz bir ziyaret gerçekleşmişti.AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a gözaltı şık değildi" demişti.