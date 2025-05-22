Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Nihat Zeybekci'den '19 Mart' itirafı: Ekonomiye zarar verdi /22 Mayıs 2025 01:22

AKP'li Nihat Zeybekci'den '19 Mart' itirafı: Ekonomiye zarar verdi

AKP'nin ekonomi kurmayı Nihat Zeybekci, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla devam eden 19 Mart sürecinin ekonomiye zarar verdiğini söyledi. Bunun ekonomideki sonuçlarının 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık süreçlerde ortada çıktığını da sözlerine ekledi.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz haftalarda TÜSİAD'ı ziyaret ederek dikkatleri üzerine çeken AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'den yeni bir çıkış daha geldi.

Zeybekci, katıldığı Ekol TV'de soruları yanıtladı, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu ifade eden Zeybekci, "Nominal değerlere göre dünyanın 17. büyük ekonomisi, satın alma gücüne göre de dünyanın 11. büyük ekonomisi. Ekonomik olarak rahat bir ortamda mıyız? Hayır. Enflasyonla mücadelede süregelen bir süreç yaşıyoruz" dedi.

Zeybekci, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanarak geçici olarak görevden alınması sürecini de değerlendirdi.

Sürecin ekonomik etkisine değinen Zeybekci, şunları söyledi:

"19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna “vermedi” demek söz konusu olamaz. Ekonomiye zarar vermek süreç ister. Bugün olan bir vakanın ekonomideki sonuçları 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık süreçlerde ortaya çıkar. Ama finans piyasalarıyla ilgili, o sürecin Türkiye'ye zarar verdiğini tabii ki söyleyebiliriz."

KİRADAN BİHABER ÇIKTI

Dar gelirli, asgari ücretli, emekli ve memurların ne zaman rahatlayacağı sorularına yanıt veren Zeybekci, şunları söyledi;

"En düşük emekli maaşı 15 bin lira yeterli değil. Bununla insanlar çok zor imkanlarla yaşıyor. Bunu 15 bin lira değil de 100 bin lira yapsak ne olur?

Siz vatandaşın alacağı yumurta, et; diğer tüketim maddelerinin miktarlarını attırmadığınız sürece dağıttığınız para otomatik olarak enflasyon olarak yansır. Şu an asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsaydı derhal kiralar 5 bin liradan 15 bin liraya çıkardı."

TÜSİAD'A ZİYARETİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" dediği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın kollarına polis girerek gözaltına alınması sonrası AKP'den TÜSİAD'a sürpriz bir ziyaret gerçekleşmişti.

AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a gözaltı şık değildi" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Nihat Zeybekci'den '19 Mart' itirafı: Ekonomiye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:55:04