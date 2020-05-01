Samanyolu Haber /Politika / AKP'li o isim ne demek istedi? /01 Mayıs 2020 14:00

AKP'li o isim ne demek istedi?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tehditler savurdu: "Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir.”

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün Halk TV’de katıldığı programda Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) eleştirmişti. 

Kaftancıoğlu, “Şöyle bir gerçeklik var ki bu korkuları, bu savrulmaları, akılla değil öfkeyle hırsıyla 1 kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bir iktidar değişikliğini, hatta bir sistem değişikliğini görüyorum. Bu ülkede halkın gerçekten gözü açıldı.” ifadelerini kullanmıştı. 

KAFTANCIOĞLU'NU TEHDİT ETTİ

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kaftancıoğlu'na tehditkâr sözlerle cevap verdi. 

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın tehditleri karşısında savcılar sessiz.
 
Şenocak şahsi Twitter hesabında şunları kaydetti: "Seçimle olmazsa bir şekilde’ Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir.” 
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