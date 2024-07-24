Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Ök, şirketlerinin vergi ödemediğini kabul etti /24 Temmuz 2024 08:41

AKP'li Ök, şirketlerinin vergi ödemediğini kabul etti

Vergi paketinin ilk imzacısı olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarını kabul etti. Ök, "Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabii ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" diye konuştu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre vergi paketi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Vergi paketinin ilk imzacısı olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, eşinin üzerine kayıtlı şirketlerin vergi ödemediği iddialarının gündeme gelmesi üzerine, "Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabii ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" dedi.

AKP tarafından hazırlanan vergi paketinin ilk imzacısı olan Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün eşinin üzerine kayıtlı şirketin son 5; Ök’ün ağabeyiyle birlikte kurduğu şirketin ise son 3 yılda hiç vergi vermediği iddia edilmişti. Ök, şirketlerin zarar ettiğini bu yüzden vergi ödemediklerini söyledi.

"GELİR OLSUN VERGİ VERELİM"

Genel Kurul'da söz alan Ök, "Vergi nedir; sizin giderleriniz gelirlerinizden fazlaysa kurumlar vergisi vermeyebilirsiniz. Zarar ettiğiniz takdirde vergi vermezsiniz. Dolayısıyla şirketin finansman gideri böyle olduğu için vergi yükümlülüğü doğmamıştır. Bunun dışında tabi ki kar eden şirketlerimiz de vardır. O kadar ayıp ki... Bakın getirmiş olduğumuz pakette çok ayıp ediyorsunuz. Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabii ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar" dedi.

"VERGİ VERMEYEN VERGİ PAKETİ GETİRMESİN"

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Vergi vermeyen vergi paketi getirmesin. Yakalandığınız zaman da böyle bağırmayın" diyerek tepki gösterdi. Birleşime 10 dakika ara verildi.
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