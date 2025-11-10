AKP'li olunca dokunulamıyor: Aziz İhsan Aktaş'a 808 milyon TL aktaran belediye bakın neresi?

Alican Uludağ, konuyla ilgili tweet’inde bilirkişi raporunu da paylaştı ve şunları yazdı:



“Savcılık AKP’li Elazığ Belediyesi’ne 4 aydır neden dokunamıyor?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AKP’li Elazığ Belediyesi’nin Aziz İhsan Aktaş’a verdiği ihalelere ilişkin resmi bilirkişi raporu… Adrese teslim 8 ihale, 808 milyon TL ödeme.



Elazığ Belediyesi, en son 2024’te Aziz İhsan Aktaş’ın şirketine 539 milyon 915 bin TL’lik araç kiralama ihalesi vermiş. İhalede geçerli teklif sayısı yalnızca 2. Rekabet şartları oluştu mu? Hayır.



Resmi bilirkişiler, usulsüzlükleri tek tek tespit etti; 7 Temmuz 2025’te rapor halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi. Aziz İhsan Aktaş’a, Elazığ Belediyesi’nden bu ihaleleri nasıl aldığı soruldu mu? Bilmiyoruz. CHP’ye gelince itirafçı, AKP’ye gelince sus-pus.



Oysa Aziz İhsan Aktaş’ın itirafları üzerine CHP’li Adana, Ceyhan, Seyhan, Beyoğlu, Avcılar ve Beşiktaş belediye başkanları gözaltına alındı, tutuklandı. Haklarında 20 Ekim’de dava açıldı.



Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye AKP’nin olunca 4 aydır ne operasyon yaptı ne dava açtı.”

