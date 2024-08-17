Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Özalan'ın planı ortaya çıktı: Bilerek 'gong' sesini beklemiş! /17 Ağustos 2024 09:28

AKP'li Özalan'ın planı ortaya çıktı: Bilerek 'gong' sesini beklemiş!

Meclis'teki saldırıların başaktörü AKP'li Özalan'ın Ahmet Şık'a saldırısının planlı olduğu ortaya çıktı. CHP'li Günaydın, Özalan'ın saldırısının oturumu kapatma gongundan sonra gerçekleştiğini söyledi. Saldırıda yaralanan DEM Partili Koçyiğit de saldırıdan önce AKP Grup Başkanvekilleri Abdullah Güler ile Özlem Zengin'i uyardığını belirterek, "Çok önceden kurgulanmış bir saldırıydı. Münferit bir olay değil. Grup Başkanları saldırıyı engelleyebilirdi. Yol verildi, ekipleri ayarlamışlardı" dedi.

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Gezi Parkı davasında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay için Meclis bugün toplandı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kürsüde konuşma yaptığı sırada sözleri AKP'liler tarafından bölündü ve oturuma art arda iki kez ara verildi.

Aranın ardından Ahmet Şık sözlerine devam etmek isterken AKP Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Şık'a saldırdı. Özalan'ın saldırısını AKP'li vekillerin saldırısı izledi.

Eski futbolcu, şimdinin AKP’li vekili olan ve daha önce de Meclis'teki saldırıların başaktörü konumundaki Özalan'ın Şık'a gerçekleştirdiği saldırının planlı olduğu ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, katıldığı bir canlı yayında Özalan'ın saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine dair detayları anlattı.

'AÇIK BİR SALDIRI'

İşte Günaydın'ın açıklamaları:

"Olağanüstü çağrı üzerine Meclis toplandı. Bu olağanüstü çağrı Anayasa Mahkemesi'nin açıkça TBMM'nin 31 Ocak'ta verdiği kararı yok hükmünde saymasının ardından ortaya çıktı. Bu olağanüstü çağrının gündemi bellidir. Biz burada ortaya çıkan tabloyu ele almak istiyoruz. Bunu yaparken de önce bir usul tartışması başlattık. Ahmet Şık'ın konuşması sırasında Alpay Özalan'ın saldırısı meydana geldi. Bu açık bir saldırıdır. Kürsüde konuşan bir milletvekilinin konuşmasını beğenmeyebilirsiniz, buna yoğun protestolar yapabilirsiniz, Meclis Başkanı'nın müdahale etmesini talep edebilirsiniz.

'KAPATMA GONGUNDAN BİR SANİYE SONRA ÖZALAN'IN SALDIRISI OLUYOR'

Öyle kritik bir saldırı gerçekleşti ki Bekir Bozdağ oturumu kapatıyor ve o kapatma gongunun duyulmasından bir saniye sonra Alpay Özalan'ın saldırısı oluyor. Sebep ne? Meclis kapanmadan o saldırıyı yapmış olsa içtüzük uyarınca disiplin cezası almış olacak ama Meclis kapandıktan sonra o saldırıyı yaptığı için bu disiplin cezasını kürsüdeki insana yumrukla saldıran almayacak.

'YAŞANAN BİR DEVLET KRİZİDİR'

Gerçekten zeminde kan var, birçok arkadaşımız yara aldı, bu Meclis'te an itibarıyla 500'den fazla milletvekili var, herkesin herkese zarar verebilmesi kapasitesi ve yeteneği var ama herhalde TBMM'nin meziyeti kaba kuvvet değildir. Bu tablo hiç kimse tarafından kabul edilecek bir tablo değil. Yaşanan bir devlet krizidir, demokrasi krizidir."

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT ÖNCEDEN UYARMIŞ

AKP'li vekillerin saldırısında yaralanan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de saldırının planlı ve masum olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Zaten ilk konuşmada da Ahmet Şık konuşmaya başladığı zaman yine aynı şekilde bir saldırı girişimi oldu. O nedenle ara verildi. İkinci turda Ahmet vekil tekrar konuşmaya başladığında AKP grubundan yine sesler ve ayağa kalkan milletvekilleri olunca bizzat kendim AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in yanına gittim. Grubunu sakinleştirmesi gerektiğini, mevcut durumun şiddete yol açabileceğini, bunu yapmamaları gerektiğini söyledim. Yine Özlem Hanım oradaydı, Özlem Hanım’a lütfen engelleyin bu iş şiddete doğru gidiyor dedim.

'ÇOK ÖNCEDEN KURGULANMIŞ BİR SALDIRIYDI'

Ben bunları söylerken orada Alpay'ın Ahmet vekile yürüdüğünü gördüm. O sırada zaten koşarak gittim araya girdim. Öyle darbelenmiş oldum. Ayırmaya çalışırken çünkü Ahmet vekil kürsüde ve yalnızdı. Onlar hızlı bir şekilde organize olup geldiler. Çok önceden kurgulanmış bir saldırıydı. Bu münferit bir olay değil. Planlanmış, kurgulanmış 'biz bunlara saldıralım, linç edelim' üzerine bir saikle gelmişlerdi. Grup Başkanları bu saldırıyı engelleyebilirdi. Planlıydı, yol verildi, ekipleri ayarlamışlardı. Bunu bir yöntem olarak AKP uzun süredir muhalefete karşı kullanıyordu. Kesinlikle ceza alması gerekiyor."
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