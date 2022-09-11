Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Özhaseki asgari ücretle övündü: Ekmek 5 lira çok rahat alabiliyorsunuz /11 Eylül 2022 12:35

AKP'li Özhaseki asgari ücretle övündü: Ekmek 5 lira çok rahat alabiliyorsunuz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki açlık sınırının altındaki asgari ücretle övünerek alım gücünün yükseldiğini iddia etti.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, asgari ücret üzerinden yaptığı kıyaslama dikkat çekti. Katıldığı bir televizyon programında ekonomiyi değerlendiren Özhaseki’nin açıklamaları dikkat çekti.

2002 ile bugünün asgari ücretin alım gücünü değerlendiren AKP’li Özhaseki, şöyle konuştu:

"Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, Ekmek 1 lira alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli. 2002’deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor? Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor. Bugün üç misli, dört misli daha fazla alınabilir hale geldi."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Özhaseki'nin açıklamalarına sert yanıt verdi. Öztrak, "Milletin aklıyla alay etmeyin. Sayenizde 4 çeyrek kimin cebine gitti? Siz onun hesabını verin" dedi.

Öztak'ın paylaşımı şu şekilde:



 

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