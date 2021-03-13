AKP'li Özlem Zengin ile Ayasofya imamı bir birine girdi

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Ayasofya Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın arasında başlayan kadın cinayetleri polemiği büyüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Boynukalın'ın kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı paylaşımın siyaseten kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Özlem Zengin ”Herkes kendi işini yapmalıdır” dedi.





Zengin’in sözlerinin ardından Boynukalın'dan cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Boynukalın “Yaratılışa, fıtrata, Allah’ın hükmüne karşı çıkanlar mutlaka bir gün yanlış yolda olduğunu anlayacaktır. Bizim amacımız bunun iş işten geçmeden anlaşılması.” ifadelerini kullandı.





POLEMİK NASIL BAŞLADI?

Bir süre önce “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” diyerek, gündeme gelen Mehmet Boynukalın, 8 Mart sebebiyle yaptığı paylaşımda kadın cinayetlerini gündeme getirmenin, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir medya propagandasından ibaret olduğunu söylemişti.





Türkiye’de arka arkaya yaşanan kadın cinayetleri haberlerinden rahatsızlığını dile getiren Boynukalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: “Sizin için kısasta hayat vardır” ilahi düsturudur. Sürekli “kadın cinayetleri” vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” ifadelerini kullanmıştı.





”BU AÇIKLAMALAR SİYASETİN YÜKÜNÜ ARTIYOR, HERKES KENDİ İŞİNİ YAPMALI”





AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise katıldığı bir televizyon programında konunun sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:





“Kadın – erken meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor. Kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha önemli bu açıklamalar siyasetin yükünü artıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum.”





BOYNUKALIN’DAN YENİ AÇIKLAMA





AKP’li Özlem Zengin’in açıklamalarının ardından Ayasofya İmamı Boynukalın yeni paylaşımlarda bulundu. Boynukalın, şunları kaydetti:





”Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in sünnetinde kadınlara iyi davranmayla ilgili bir çok emir olduğu hepimizin malumudur. Bu emirlerin hepsinin başımızın üstünde yeri var. Yine Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamberimizin sünnetinde bugün yaşanan cinayet ve şiddet gibi sorunların çözümüne dair bir çok hüküm de bulunur. Ülkemizde bu alanda yaşanan sorunların kaynağı batıdan gelen ve bizim din, örf ve adetimize uymayan düzenlemelerdir. Sorunun kaynağı olan yerde çözüm aramak beyhude bir uğraştır. Müslümanlar çözümü Rablerinin dediğinde aramalı.”





“ALLAH’IN HÜKMÜNE KARŞI ÇIKANLAR YANLIŞ YOLDA OLDUĞUNU ANLAYACAKTIR”





Boynukalın, isim vermeden Zengin’e verdiği cevapta şunları ifade etti:





“Tesettürü Allah’ın emri bilip bunu uygulayan kardeşlerimiz, siz bu davranışınızla İslam’ın bir şiarını/sembolünü yaşatıyorsunuz ve bizim için çok değerlisiniz; ancak Allah’ın dini bir bütündür ve biz erkeğiyle, kadınıyla dinin, Kur’an’ın hepsine iman etmekle yükümlüyüz.





Aile toplumun, milletin, devletin en küçük birimidir. Kur’an-ı Kerim bu birimin yönetim hakkını erkeğe vermiştir (Nisa suresi 34). Dine, akla ve yaratılışa/fıtrata, insanın doğasına uygun olan da budur. Nitekim 2001’e kadar yürürlükte kalan eski medeni kanun ailenin reisinin erkek olduğunu kabul ediyordu. Yaratılışa/fıtrata ve adalete aykırı olan kanunların bir gün mağlup olması kaçınılmazdır. Yaratılışa, fıtrata, Allah’ın hükmüne karşı çıkanlar mutlaka bir gün yanlış yolda olduğunu anlayacaktır. Bizim amacımız bunun iş işten geçmeden anlaşılması.”