AKP'li rektör işini biliyor! : Hayali projelere 4 milyon TL harcamış

Birgün'ün haberine göre üniversite, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında olmayan çalışmalara 4 milyon 75 bin 308 TL harcadı. Sayıştay raporlarına göre SAÜ ayrıca mesleki eğitimde hatalı uygulamalar yaparken özel şirkete kongre ve konferans düzenletti.







SAÜ’de Bilim İnsanı Yetiştirme Projeleri kapsamında ortada somut bir çalışma olmaksızın öğretim elemanlarının yoğun şekilde yurtdışı kongre, konferans ve sempozyuma gönderildi.





Toplam 114 yurtdışı görevlendirmesinin yalnızca 3 tanesi BAP kapsamında olmasına rağmen 219 bin 200 TL harcandı. Yine bu kapsamda 57 yurtiçi görevlendirmesi yapıldı ve bunlar için de 27 bin 166 TL harcama yapıldı.





Hızlı Destek Projesi adı altında yine bir çalışma olmadan tüketim malları ve malzeme ile demirbaş alımı yapıldı. Bu kapsamda 2018 yılında 33 adet Hızlı Destek Projesi için 288 bin 428 TL harcandı.





Önceki yıllar başlayıp 2018 yılında tamamlanan 98 adet hızlı destek projesi kapsamında ise 742 bin 924 TL harcandı.





Eş Finansman Desteği Projeleri ile TÜBİTAK gibi kurumlardan proje alan öğretim üyelerine ortada çalışma olmaksızın destek verildi. 2018 yılı içinde tamamlanan veya devam eden 13 tane Eş Finansman Projesi’ne 510 bin 138 TL destek verildi.





BAP bütçesinden lisansüstü tez araştırma projelerine ağırlık ve öncelik verildi, mevzuata aykırı olarak lisans tezleri desteklendi. SAÜ’nün BAP kapsamında 2018 yılı sonu itibariyle desteklediği 368 adet projeden 293 tanesinin lisansüstü tez araştırma projesi olduğu belirtildi.





Lisansüstü tez araştırma projeleri kapsamında 2018 yılında devam eden projelere verilen destekle 2 milyon 287 bin 452 TL harcandı. Bu tutarın 1 milyon 32 bin 984 TL’siyle genelde anket çalışmaları yapıldı.





Sayıştay raporunda yapılan bu uygulamaların mevzuata aykırı olduğu vurgulandı ve bu işlemlerin düzeltilmesi istendi.