AKP'li Şamil Tayyar: 'Cumhur İttifakı'nda bir şeylerin yolunda gitmediğini öğrendim'

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yakın zamanda bir araya geleceğini söyledi.





"ORTADA FİTNE Mİ GÖRÜŞ AYRILIĞI MI VAR?"

"Bununla ilgili bir randevu planlaması yapıldığını öğrendim" diyen Tayyar, Cumhur İttifakı’nda işlerini yolunda gitmediğini iddia etti.





"Cevabı bulunması gereken soru şu: Ortada fitne mi görüş ayrılığı mı var?" diye sorarak, MHP'nin sessizliğine tepki gösteren Tayyar, TGRT Haber’de katıldığı programda ilginç ifadeler kullandı.





"MHP’DEN RESMİ HİÇBİR AÇIKLAMA GELMEDİ"

Yaptığı temaslardan Cumhur İttifakı’nda bir şeylerin yolunda gitmediğini öğrendiğini dile getiren Tayyar, Erdoğan ile Bahçeli'nin yakın zamanda bir araya geleceğine yönelik kulisi bilgisini "Randevu planlaması yapılıyor" diye aktardı.





"Erken seçim iktidar açısından çok tehlikeli bir cümle” diyen Şamil Tayyar, şunları söyledi:





“İktidarın ortaklarından birisinin Türkiye'yi erken seçime götürmesi demek; bürokrasinin, yargının durması, yatırımcıların planlarını buna göre yapması demektir. Bugün MHP'den tavrını gösterecek bir açıklama yapılmasını bekledik. Şu ana kadar resmi hiçbir açıklama gelmedi."





"RANDEVU PLANLAMASI YAPILIYOR, BİR ARAYA GELECEKLER"

MHP'den yapılan paylaşımla bir mesaj verildiğini anımsatan eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Bugün yaptığım temaslardan bir şeylerin yolunda gitmediğini öğrendim. Muhtemelen Erdoğan ve Bahçeli, bu tarz görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak için yakın zamanda bir araya gelecek gibi gözüküyor. Bununla ilgili bir randevu planlaması yapıldığını öğrendim. AK Parti ve MHP arasında ne kadar mevzu varsa bütün bunlar çok yönlü değerlendirilecektir" dedi.



