Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Şamil Tayyar duyurdu: İddianame yazılıyor, mahkeme eylül ya da ekimde kurulacak /23 Ağustos 2025 21:18

AKP'li Şamil Tayyar duyurdu: İddianame yazılıyor, mahkeme eylül ya da ekimde kurulacak

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, İBB soruşturması ve iddianame süreciyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.Tayyar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre iddianame yazılmaya başlanmış. Yine Tayyar’ın iddiasına göre İBB soruşturması kapsamında 1 değil, 4 iddianame hazırlanacak ve ilk iddianame Eylül ayında tamamlanarak mahkemeye sunulacak. Diğer üç iddianamenin ise ekim ayında tamamlanacağını söylüyor.

SHABER3.COM

Şamil Tayyar’ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle: 

İBB soruşturması. Son dönem tartışmalar 2 konu üzerinde yoğunlaştı:

1/İddianamenin teslim takvimi.
2/Aziz İhsan Aktaş’ın durumu.

Her itirafla derinleşen soruşturmanın seyri, sorgu sürecini uzatınca, haliyle homurdanmalar başladı. Devlet Bey de diğer MHP’li yöneticiler de şüpheli yakınları da kaygılarını dile getirdiler. Doğrudur, süre uzadıkça spekülasyonlar artıyor, siyaset gerginleşiyor, toplum huzursuzlanıyor.

Duydum ki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi yazmaya başlamış. Fakat, beklentinin aksine 4 ayrı iddianame olacakmış. İlki, Eylül’de mahkemeye sunulacak, diğer üçü Ekim’de. Takvim aksamazsa Eylül’de, en geç Ekim’de mahkeme safhası başlıyor. Yılbaşına kalmadan sürecin 2/3 ay öne çekilmesi, her açıdan önemli.

Diğer mevzuya gelince.

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsinin kaldırılması sonrası tehdit nedeniyle İstanbul Valiliği 1 koruma tahsis etmiş. Zaten kendisinin 15/20 civarında özel koruması varmış. 

Özetle, Eylül’de mahkeme kuruluyor. Herkes eteğindeki taşı dökecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Şamil Tayyar duyurdu: İddianame yazılıyor, mahkeme... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:26:28