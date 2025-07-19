Samanyolu Haber /Gündem / Şamil Tayyar, Murat Çalık'a yapılanlara sert çıktı /19 Temmuz 2025 20:00

Şamil Tayyar, Murat Çalık'a yapılanlara sert çıktı

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumunun ağırlaşmasına rağmen tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Çalık hakkında yapılan yorumlara değinen Tayyar, "Yarış, kötülükte değil iyilikte olur. En önemlisi, bunun bir de ahireti var. Yapmayın" dedi.

SHABER3.COM

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, daha önce iki kez yendiği kanserin ardından sağlık durumunun yeniden ciddileşmesiyle 21 kilo kaybetti. Adli Tıp Kurumu, lenfoma şüphesiyle geçen gün ameliyat edilen ve sağlık durumu ağır olan Mehmet Murat Çalık’ın tetkiklerinin tekrar yapılmasına karar verdi.

İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Çalık’ın annesi Gülseren Çalık’ın hastane bahçesinden oğluna pencereden baktığı anlar ise yürekleri dağladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şamil Tayyar Çalık için çağrıda bulundu.

Murat Çalık hakkında yapılan yorumlara da tepki gösteren Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tutuksuz yargılansa ne olur? Dava düşer mi? Deliller karartılır mı? Yurtdışına mı kaçar? Sahi ne olur?

Bazı yorumlara bakıyorum: ‘Cezaevine girmeden turp gibilerdi şimdi hastalandılar.’ ‘Geçmişte bize zulmederken kimsenin sesi çıkmadı.’ ‘Acırsan acınacak hale gelirsin.’

‘BUNUN BİR DE AHİRETİ VAR’

Hukuk, intikam duygusuyla değil adaletle tesis edilir. Yarış, kötülükte değil iyilikte olur. En önemlisi, bunun bir de ahireti var. Yapmayın.”

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şamil Tayyar, Murat Çalık'a yapılanlara sert çıktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:54:00