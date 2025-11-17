Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Şamil Tayyar'dan bomba iddia: İBB için iki iddianame daha yolda /17 Kasım 2025 09:17

AKP'li Şamil Tayyar'dan bomba iddia: İBB için iki iddianame daha yolda

AKP’li Şamil Tayyar, İBB iddianamesine ilişkin değerlendirmesinde en az iki ek iddianamenin daha hazırlanacağını ve şüpheli sayısının artacağını söyledi.

SHABER3.COM

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tayyar, mevcut iddianamedeki şüpheli sayısının artacağını ve en az iki ek iddianamenin daha hazırlanacağını belirtti.

Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

İBB iddianamesi, artık mahkeme gündeminde.

Muhtemeldir, en az iki ek iddianame daha gelecek, şüpheli sayısı artacaktır.

Sonuçta iddiaların çatısı savcılıkça kurulmuş, eksiğiyle fazlasıyla kamuoyuna malolmuştur.

Yaşananlar yargının konusu olsa da yargılanların kimliği nedeniyle siyasetin ana gündemidir.

Tümden reddiyeci veya tümden kabullenici, toptancı bir tavrın, hukuki değil siyasi mülahazalarla yürütülecek kavganın kimseye fayda sağlayacağı kanaatinde değilim.

Siyasetin bu iki uç arasına sıkışması halinde, ANAP/DYP örneğinde olduğu gibi tarafların birbirini aşağıya çekeceğini düşünüyorum.

İddianame hukuki mecrada ilerlerken, siyaset kurumu toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun kendi rotasını tayin etmelidir.

“TOPLUMDAN UZAKLAŞIR”

Tayyar, sürecin sadece yargı ve siyaset üzerinden tartışılmasının topluma olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekti. “Taraflar birbirini yaralasa veya biri diğerini nakavt etse bile toplumla mesafe açıldıkça umut olmaktan uzaklaşır” ifadelerini kullanan Tayyar, siyaset kurumunun toplumun beklentilerine duyarlı hareket etmesi gerektiğini savundu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Şamil Tayyar'dan bomba iddia: İBB için iki iddianame... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:13:32