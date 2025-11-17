AKP'li Şamil Tayyar'dan bomba iddia: İBB için iki iddianame daha yolda

İddianame hukuki mecrada ilerlerken, siyaset kurumu toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun kendi rotasını tayin etmelidir.





Tayyar, sürecin sadece yargı ve siyaset üzerinden tartışılmasının topluma olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekti. “Taraflar birbirini yaralasa veya biri diğerini nakavt etse bile toplumla mesafe açıldıkça umut olmaktan uzaklaşır” ifadelerini kullanan Tayyar, siyaset kurumunun toplumun beklentilerine duyarlı hareket etmesi gerektiğini savundu.









AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Tayyar, mevcut iddianamedeki şüpheli sayısının artacağını ve en az iki ek iddianamenin daha hazırlanacağını belirtti.Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı:İBB iddianamesi, artık mahkeme gündeminde.Muhtemeldir, en az iki ek iddianame daha gelecek, şüpheli sayısı artacaktır.Sonuçta iddiaların çatısı savcılıkça kurulmuş, eksiğiyle fazlasıyla kamuoyuna malolmuştur.Yaşananlar yargının konusu olsa da yargılanların kimliği nedeniyle siyasetin ana gündemidir.Tümden reddiyeci veya tümden kabullenici, toptancı bir tavrın, hukuki değil siyasi mülahazalarla yürütülecek kavganın kimseye fayda sağlayacağı kanaatinde değilim.Siyasetin bu iki uç arasına sıkışması halinde, ANAP/DYP örneğinde olduğu gibi tarafların birbirini aşağıya çekeceğini düşünüyorum.