Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li şarkıcı "Nişantaşı metrosu" diye Madrid fotoğrafını paylaşınca rezil oldu /29 Ocak 2021 14:44

AKP'li şarkıcı "Nişantaşı metrosu" diye Madrid fotoğrafını paylaşınca rezil oldu

Yaptığı yazım hatalarıyla alay konusu olan şarkıcı Demet Akalın bu kez de İstanbul Nişantaşı metrosu diye Madrid'den bir fotoğraf paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, Akalın'a "Kullandığınız fotoğraf İstanbul'dan değil Madrid'den, bilginize." cevabını verdi.

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Şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabında “Günah keçisi restaurantlar! Yazık!” notuyla kabalık bir metro fotoğrafı paylaştı. Akalın’ın arkadaşı Deha Bilimlier’in sayfasından alıntıladığı görüntünün İstanbul Nişantaşı metrosunda çekildiği yazıyordu.

“FOTOĞRAF İSTANBUL’DAN DEĞİL MADRİD’DEN”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun Akalın’a cevap verdi. 

Ongun, “Demet Hanım, umarız kısa zamanda tüm sektörler normale döner. Ancak, bu arzunuzu vurgulamak için kullandığınız fotoğraf İstanbul’dan değil Madrid’den, bilginize.” ifadelerini kullandı.


Murat Ongun’un Demet Akalın’a verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Ongun’un yanıtının altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar:

* Vurdu ve gol oldu. Nişantası metrosu yoktur Osmanbey metrosu vardır sarı renklidir. Ara sıra binin derim.

* İnsan toplu taşıma kullanmayınca bilememesi normal.

* Resmin İstanbul’a ait olmamasından ziyade yazdığı tek kelimenin doğru yazılması beni şaşırttı.

* S400’ler ne zaman geldi de füze fırlatıyorsunuz acaba Murat Bey.
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