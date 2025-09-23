Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Sayan'dan iktidara çok sert eleştiriler: Milletin karnı aç, cebi boş... /23 Eylül 2025 10:32

AKP'li Sayan'dan iktidara çok sert eleştiriler: Milletin karnı aç, cebi boş...

AKP'li Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptığı açıklama ile partililerine seslendi. Sayan, "Beyler, aklınızı başınıza alın! CHP’yle yatıp kalkarak yol alamazsınız" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

CHP 22'nci olağanüstü kurultayının ardından iktidara yakın isimlerden sesler yükselmeye devam ediyor.

Orhan Miroğlu'nun "Kale artık içeriden fethedilemiyor! Kalenin içeriden fethedilmesi için kullanılan Truva atlarıyla sonuç alınamıyor" yorumunun ardından Savcı Sayan'dan da açıklama geldi.

AKP'li Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, partililerine seslenerek, "Beyler ne yapıyorsunuz!" diye çıkıştı.

Sayan, "CHP’yi konuştukça onlara alan açıyor, onları büyütüyor, birleştiriyor, iktidar için umutlandırıyorsunuz" dedi.

"UNUTMAYIN MİLLETİN KARNI AÇ"
Sayan'ın X hesabından yaptığı açıklamasından bazı bölümler şu şekilde:

"BEYLER,NE YAPIYORSUNUZ..!

-Milletin geçim derdi, pazardaki yangını, işsizin feryadı, esnafın çilesi umurunuzda mı? 

-CHP’yi konuştukça onlara alan açıyor, onları büyütüyor, birleştiriyor, iktidar için umutlandırıyorsunuz…

Üstelik memlekette büyük bir ahlaksızlık baş göstermeye başlamış; gençlerimiz uyuşturucu batağında, aileler boşanma rekoru kırıyor, tefeciler milleti kıskaca almış. Toplumun temeli çöküyor, siz ise bu yangını görmezden geliyorsunuz!

-Onlar niye bizden uzaklaştı, neden kırıldı? Bunu sorgulamadan, geçim derdini çözmeden, sokağın sesini dinlemeden, halka yüzünü dönmeden bu dava varlığını sürdüremez.

-Beyler, aklınızı başınıza alın! CHP’yle yatıp kalkarak yol alamazsınız. 

-Bu yanlışın bedeli ağır olur!

-Ve unutmayın: Milletin karnı aç, cebi boş, ahlakı çöküyor. Gençlerimiz zehirleniyor, ailemiz parçalanıyor, toplumumuz çürüyor. 

-Siz bu gidişi durdurmazsanız, tarih sadece muhalefeti değil, en çok sizi suçlayacaktır..

-Sahte diploma dosyalarını unutmayın, unutturmayın..

Kapatmaya çalışan siyasetçi ve bürokratları da af etmeyin.."
