AKP'li sendika başkanı maaşına %85 zam yaptı iddiası

Türkiye’de bu yıl memur maaş artışında uzlaşma çıkmadı, ancak Hakem Kurulu, hükümetin istediği doğrultuda zam yaptı, 2020’nin ilk altı ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Memur-Sen’e bağlı 250 bin üyeli Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un maaşına ise yüzde 85 zam yapıldı.







emekliler.org sitesinde yer alan habere göre, Genel Başkanı Semih Durmuş kendi maaşına yüzde 85 zam yaptı, maaşı 26 bin lirayı buldu. Üstelik bu zam kararı, 200 delegeden kaçırılarak yapılan toplantıda alındı.





Konuyla ilgili olarak Tarafsız Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Sağlık-Sen Genel Başkan Danışmanı Yusuf Uysaler, “Bu iddia kesinlikle doğru değil” dedi. Uysaler, “Bu iddia kesinlikle doğru değil. Yeni seçimden çıktık. Seçimi kaybeden bazı yapıların ortaya attığı iddialar. Başkan ile ilgili karalama ve yıpratma çalışması yapılıyor. Bir zam yapıldığından da haberim yok” dedi.





emekliler.org'da yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:





"Türkiye’de zam konusu işçi ve memura gelince ekonomik sıkıntıları göz önünde bulunduran yetkililer iş kendilerine gelince keselerin ağızlarını sonuna kadar açıyor. İşçi ve memura verilen zamlar konusunda en yüksek oranda zam verildiğini ifade eden yetkililer daha fazla zam yapılması durumunda ülkenin ekonomik olarak çökeceğini iddia ediyorlar.





Memur-Sen’e bağlı 250 bini üyeli Sağlık-Sen yönetimi toplu sözleşme öncesi 27 Temmuz 2019 tarihinde Kızılcahamam'da 5 yıldızlı bir otelde tüzük tadil kongresini gerçekleştirmiş fakat tüm delegelerin katılımıyla yapılması gereken bu toplantı adeta 200 delegeden kaçırılarak yalnızca şube başkanlarının katılımıyla hukuk ve etik dışı şekilde gerçekleştirilmişti.





GENEL BAŞKAN MAAŞI 26 BİN LİRA OLDU





Şube başkanlarının katıldığı tüzük kongresinde genel başkan, genel merkez yönetimi ve şube başkanlarının maaşlarına da dikkat çekici bir şekilde zam yapılma kararı verildi. Verilen karar sendikanın web sayfasında yer alan yeni tüzüğün 57'inci maddesi uyarınca sendika başkanlarının maaşları karara bağlandı.





Yayınlanan katsayı uyarınca, illerde Sağlık-Sen şube başkanlarına verilen net maaş 14.037 TL olurken brüt rakamın 19.500 TL olduğu görüldü. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un maaşı yüzde 85 artışla 26 bin lirayı buldu."