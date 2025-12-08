AKP'li siyasetçinin gelini adli emaneti soyup, milyonları sanal kumarda yemiş

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosundan değeri 145 milyon lirayı geçen 75 kilogramlık altın ve gümüş çalınmasının ardından Türkiye'nin birçok noktasından benzer haberler gelmeye başladı. Adliye vurgunun son örneği de Konya’dan geldi.





Konya’da Kulu Adliyesi’nde adli emanet görevlisi A.S.S., isimli memur kadın icralardan, ve hazine adına milli emlaktan yatan paraları zimmetine geçirdi.





KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Kulu Adliyesi’nde adli emanet görevlisi A.S.S. paniğe kapıldı. Sözcü'de yer alan habere göre; savcılığa giden A.S.S., kendisini ihbar etti ve her şeyi itiraf etti. Bunun üzerine Savcılık soruşturma başlattı. A.S.S., alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Konya Cezaevi’ne konuldu.





SANAL BAHİS OYNAMIŞ

A.S.S’nin zimmetine geçirdiği paranın miktarının 6,5 milyon lirayı bulduğu öne sürülürken, A.S.S’nin paralarla sanal bahis oynadığı iddia edildi. Öte yandan paraları zimmetine geçiren A.S.S.’nin Kulu’da önceki dönemlerde Kulu Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan AKP’li İsmail Selvi’nin gelini olduğu ifade edildi.