Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li siyasetçinin gelini adli emaneti soyup, milyonları sanal kumarda yemiş /08 Aralık 2025 12:54

AKP'li siyasetçinin gelini adli emaneti soyup, milyonları sanal kumarda yemiş

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nden kilolarca altın ve gümüş çalınmasının ardından Türkiye'nin birçok noktasındaki adliyelerde peş peşe benzer haberler geldi. Bunun son örneği de Konya'dan geldi. Kulu Adliyesi’nde adli emanette görevli olan ve AKP'li siyasetçinin gelini olduğu belirtilen A.S.S.’nin milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği, paralarla ise sanal bahis oynadığı öğrenildi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosundan değeri 145 milyon lirayı geçen 75 kilogramlık altın ve gümüş çalınmasının ardından Türkiye'nin birçok noktasından benzer haberler gelmeye başladı. Adliye vurgunun son örneği de Konya’dan geldi.

Konya’da Kulu Adliyesi’nde adli emanet görevlisi A.S.S., isimli memur kadın icralardan, ve hazine adına milli emlaktan yatan paraları zimmetine geçirdi.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
Kulu Adliyesi’nde adli emanet görevlisi A.S.S. paniğe kapıldı. Sözcü'de yer alan habere göre; savcılığa giden A.S.S., kendisini ihbar etti ve her şeyi itiraf etti. Bunun üzerine Savcılık soruşturma başlattı. A.S.S., alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Konya Cezaevi’ne konuldu.

SANAL BAHİS OYNAMIŞ
A.S.S’nin zimmetine geçirdiği paranın miktarının 6,5 milyon lirayı bulduğu öne sürülürken, A.S.S’nin paralarla sanal bahis oynadığı iddia edildi. Öte yandan paraları zimmetine geçiren A.S.S.’nin Kulu’da önceki dönemlerde Kulu Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan AKP’li İsmail Selvi’nin gelini olduğu ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li siyasetçinin gelini adli emaneti soyup, milyonları... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:21