Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Taşkesenlioğlu'nun eski eşi tutuklandı /24 Mayıs 2025 16:28

AKP'li Taşkesenlioğlu'nun eski eşi tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturmasında AKP'li Taşkesenlioğlu'nun eski eşi, eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü ve AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı.

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Ünsal Ban "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", Ünal Ban ve Ahmet Karakaş ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheliler hakkında ayrıca, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan" yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde 2022 yılı mart ile eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı belirlenmişti.

Örgütlü hareket eden şüphelilerin faaliyetlerinin "piyasa dolandırıcılığı" suçunu oluşturduğu tespiti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
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