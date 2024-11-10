Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Tayyar: Bahçeli ve Erdoğan orta yolu buldu /10 Kasım 2024 18:55

AKP'li Tayyar: Bahçeli ve Erdoğan orta yolu buldu

AKP'li Şamil Tayyar, Bahçeli'nin Öcalan'ın Meclis'e daveti sonrasında Erdoğan ile oluşan görüş farklıların giderilmesi için uzlaşma trafiğinin yaşandığını belirtti. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine askeri hareketin yapılmasının teknik ve diplomatik zeminin oluşturulduğunu söyledi.

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AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’ın Meclis’e davet etmesiyle Cumhur İttifakı ortakaları arasındaki görüş ayrılığında orta yolun bulunduğunu iddia etti.

Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gelecek dönemde sınırlarımız boyuna oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik halkalarını da tamamlayacağız” ifadesinin, yeni bir ‘sınır ötesi operasyon’ beklentisi oluşturduğunu belirtti. Bu konuda ciddi bir hazırlığın olduğunu ifade eden Tayyar, “Teknik ve diplomatik altyapısı oluşturuluyor, elbette zamanlaması siyasi tercihtir. Bir taraftan yeni ABD yönetimiyle de yürütülen süreç söz konusu. Cumhurbaşkanımızın, Trump’la yaptığı son tebrik konuşması da samimi ortamda geçmiş, operasyon konusunda anlaşma ihtimali yüksek görülüyor.” dedi.

‘BAHÇELİ İLE ERDOĞAN UZLAŞMA TRAFİĞİ YAŞANIYOR’
“Sınır ötesi operasyon ve kayyım politikası arasında Bahçeli’nin ısrarla dile getirdiği Öcalan önerisi ne olacak?” sorusunu yönelten Tayyar, şu ifadeleri kullandı: “Bu konuda da ‘uzlaşma’ trafiğinin yaşandığını ve olumlu sonuçlandığını ifade edebilirim. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bey’in önerisine bu kez daha somut destek verebilir.

Belki bugün, belki yarın…

Anladığım kadarıyla bu destek, eski dönem PKK merkezli açılım süreci gibi değil, terörsüz Türkiye hedefine odaklı, bir yandan terörle tavizsiz mücadele sürerken, diğer taraftan bu mücadele ve kardeşliği güçlendirecek sürece katkı sunmayı amaçlayan tüm aktörlerin tasarrufuna açık kapı bırakacak.

Nasıl olur, ayrıntıları zamanla görürüz.

Ama cumhur ittifakı içindeki yöntem farklılığından kaynaklanan görüş ayrılığında orta yolun bulunduğunu açıkça söyleyebilirim.”
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