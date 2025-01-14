AKP'li Tayyar 'CHP karşı çıkmaz' diyerek erken seçim tarihi açıkladı

AKP Şanlıurfa İl Kongresi'ne katılan İbrahim Tatlıses, Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız, yok musunuz? Bu sözü alalım" diye sordu. Erdoğan ise "Sen varsan varım" cevabını verdi.





Erdoğan'ın 'Varım' mesajı 'yeniden adaylık' sinyali olarak algılanırken Erdoğan’ın tekrardan aday olabilmesi için 2028 yılından önce erken seçim yapılması gerekiyor.





AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağını belirterek erken seçim tarihi verdi.





"ORTALAMA 1 YIL ÖNCE"

Tayyar, şunları kaydetti:





"Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı gündemde.





Kanaatim, kesinlikle olur.





Bunun için meclisin erken seçim kararı alması yeterli.





Alır mı, bence alır.





CHP lideri, Kasım 2025’den sonraki takvime karşı olduklarını açıklasa da siyaset pratiğine uygun değil.





Makul tarihteki erken seçim teklifine CHP’nin karşı çıkamayacağı kanaatindeyim.





Makul tarih?





Ortalama 1 yıl önce, 2027 Mayıs uygun olur diye tahmin ediyorum.





Yani, bence…





Cumhurbaşkanımız yeniden adaylığı düşünürse, bu sorunu DEM’le değil CHP ile çözmek ister.





Muhtemelen çözer."