AKP'li Tayyar’dan Can Holdinge 160 milyar dolarlık operasyon yorumu: ‘Türkiye için arınma fırsatı’

AKP eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Can Holding’e yönelik operasyonla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Tayyar, operasyonu Türkiye’nin “kara para trafiğine karşı ciddi bir adım” olarak nitelendirdi.





“Türkiye bağırsaklarını temizleme, arınma fırsatı bulur” diyen Tayyar, bu sürecin devam etmesi halinde demokrasi, siyasal sistem ve yargı düzeni üzerindeki “kayıt dışı vesayetin” gücünün azalacağını ifade etti.





“Devlet içindeki uzantılar tasfiye edilmeli”





Tayyar, kayıt dışı vesayet odaklarının kamu gücünü dönüştürerek hormonlu büyümeyi pekiştirdiğini belirterek, “Devlet içindeki uzantıları, işbirlikçileri, destekçileri tasfiye edilmeden maksat hasıl olmaz. Aksi halde bir başka bedende yeniden vücut bulurlar” dedi.





“Sorun sistemiktir, bataklık kurutulmalı”





Operasyonların sadece sonuç olduğuna işaret eden Tayyar, suç ve suçlu üreten sistemin kirli çarklarının kırılması gerektiğini vurguladı. Şeffaflığın sağlanması, bürokratik oligarşinin etkisinin daraltılması ve sivil siyasetin önünün açılması gerektiğini dile getiren Tayyar, “Sorun özünde sistemik bir sorundur ve bataklık kurutulmalıdır” ifadelerini kullandı.