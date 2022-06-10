AKP'li Tayyar: 'Ekonomide Kritik Kararlar Açıklandı, Herkes Google Yardımıyla Tercüme Etmeye Çalışıyor'

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedine ilişkin olarak, "Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi" eleştirisini yaptı.







Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:





'Dün gece ekonomide çok kritik kararlar açıklandı. Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm!'







