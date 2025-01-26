AKP'li Tayyar, facia için Turizm Bakanı Ersoy'u işaret etti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. Yangın faciasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesi arasında ‘yetki’ tartışması başladı.





Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Turizmin işletme yetkisini Turizm Bakanlığı veriliyor. Tüm yetkiler Bakanlığa ait. Bizim buradaki otele gelip mutfağına girip hijyen yönünden bile denetleme yetkimiz yok” diyerek sorumlunun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu savunsa da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iddiaları yalanladı.





BAKAN ERSOY İDDALARI KABUL ETMEDİ

Bakan Ersoy, katıldığı canlı yayında şu sözlerle kendisini savundu: “Turizm merkezi olsa da olmasa da bir binanın ruhsatlanma ve iskan yetkisi Kültür Bakanlığı'nda değil. Belediye mücavir alanı içindeyse belediyede, dışındaysa il özel idaresindedir. Yangın yeterlilik belgesini ise itfaiye dışında hiçbir kurum veremez”





AKP'Lİ ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Bakanlık ve belediye arasındaki tartışmalar sürerken, tartışmaya AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar da dahil oldu. Bakan Ersoy’un açıklamalarını eleştiren Tayyar konuk olduğu bir canlı yayında "Sayın Bakanı izledim üzüldüm. Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı daha iyi olurdu. Topu iki yere attı. Biri İçişleri Bakanlığı'na doğru İl Özel İdaresi üzerinden, diğeri de Bolu Belediyesi'ne" dedi.





Tayyar, konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:





"Turizm teşvik belgesi olan işletmeyle ilgili bir tek Turizm Bakanlığı'nın kusuru yok, onun dışında herkesin suçu varmış gibi portre çizdi. Ahmet Hakan kendisine dedi ki '2021 ve 2024'te denetim yaptığınızı söylediniz. Denetim raporunda yangınla ilgili uygundur raporunu kim verdi? Bolu Belediyesi'nin bununla ilgili herhangi bir tasarrufu yoksa bunu kim verdi?' Sayın Bakan, 'Biz ona bakmayız. İş yeri açma ruhsatı varsa onu aldığını varsayarız' dedi. Turistik tesis olarak işletme ruhsatını Turizm Bakanlığı verir. Son onay yazısında Sayın Bakan, imzanın belediyeden verdiğini açıklamadı."







