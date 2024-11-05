AKP'li Tayyar 'hayra alamet değil' diyerek açıkladı

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken iddialarda bulundu.





Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanımızın önceden haberi yoktu. Bugün anlıyoruz ki kayyım atamasından da Devlet Bey'in önceden haberi yok. Cumhurbaşkanımız bir haftalık sessizlikten sonra Devlet Bey'e övgüler dizerek önerisini zarifçe rafa kaldırmış, arkasından kayyım atamaları gerçekleşmişti. Bugünse Devlet Bey aynı zarafetle Cumhurbaşkanımızın adaylığına destek verip Öcalan önerisini tekrarlayarak kayyım politikasına set çekti.





‘Erdoğan ile Bahçeli arasındaki pinpon maçını hükümetle devlet arasında nefes kesen bir karşılaşma olarak takip etmelisiniz. Esenyurt ve kayyım gündemi ile Erdoğan’ın vurduğu topa, bugün Bahçeli, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve tasarlanmış, yumuşak bir plase vuruşla şık bir karşılık verdi.’





MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıdan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberinin olmadığını iddia eden AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Devlet Bahçeli'nin de kayyım atamalarından habersiz olduğunu öne sürdü.Öcalan ve kayyım tartışmalarının Cumhur İttifakı içinde fikir ayrılığına yol açtığını belirten Tayyar'ın paylaşımı şöyle:Başka bir ifadeyle, fikri ayrılık güllelerini güllere sarıp sarmalayıp karşılıklı olarak birbirlerine atıyorlar. Çok hayra alamet değil, bu tatlı atışma, sorun çözülemezse erken seçimi tetikleyebilir. Bakın, son dönem Bahçeli’yle yakın çalışan ve Öcalan projesinin fikir babası olduğu konuşulan Mümtazer Türköne, Bahçeli’nin bugünkü konuşmasının hemen ardından kaleme aldığı yazısında ‘Devlet, hükümete karşı’ diye yazdı:Cumhurbaşkanımızın hata yaptığını anlatan Türköne, Bahçeli’yle uzlaşmaysa erken seçimin gündeme gelebileceğini iddia etti. Bu yazıyı hafife almayın, Devlet Bey'in ruh halini yansıttığını düşünüyorum. Son olarak ekleyim; Öcalan ve kayyım arasında savrulan politikaların cumhur ittifakı içinde fikri ayrılığa yol açtığı ortada. İki liderin bir araya gelip ortak politikada mutabakat aramalarını elzem görüyorum. Hem ülkenin hem ittifakın hayrına olur. Naçizane…"