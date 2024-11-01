Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Tayyar: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak /01 Kasım 2024 14:24

AKP'li Tayyar: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

AKP'li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Son günlerde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendiren Tayyar, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

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Son günlerde yaptığı çıkışlarla gündeme gelen AKP'li Şamil Tayyar, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Siyasette son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Tayyar, gelecek tahminlerini sıraladı.

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz" diyen Tayyar, açılım ihtimali, Mansur Yavaş'ın durumu, Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığıyla ilgili konuştu. 

Tayyar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Siyasetin dinamikleri bir anda 180 derece değişti. Öcalan merkezli açılım ihtimali kalmadı.

Yeni Anayasa ihtimali de sıfıra yaklaştı.

AK Parti ve MHP arasındaki buzlar eridi.

CHP ve DEM kader ortakları oldu.

Mansur Yavaş partisinde biraz daha kenara geldi.

Özel ve Kılıçdaroğlu rekabeti zirveye ulaştı.

İmamoğlu adaylık idmanı için yeni fırsat buldu.

Zafer Partisi ve Yeniden Refah hareketlendi.

İYİ Parti’deki çözülme durdu.

Rekabet daha da sertleşti.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz."

 
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