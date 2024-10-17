Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Tayyar, Kılıçdaroğlu kararına ateş püskürdü: 'Hodri meydan! Ben de gitmiyorum' /17 Ekim 2024 21:57

AKP'li Tayyar, Kılıçdaroğlu kararına ateş püskürdü: 'Hodri meydan! Ben de gitmiyorum'

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararının kaldırılmasına ateş püskürdü. "Kılıçdaroğlu, hiçbir şekilde mahkemeye gitmeyecek mi? Hukukun üstünde biri mi?" diyen Tayyar, "Buradan ilan ediyorum, Kılıçdaroğlu mahkemeye gitmeden ben de hiçbir mahkeme davetine uymayacağım. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından zorla getirilmesi kararı iptal edildi. Kararın iptal edilmesine eski AKP'li Milletvekili Şamil Tayyar'dan tepki geldi.

"Eğri oturup doğru konuşalım" diyen Şamil Tayyar, şu açıklamayı yaptı:

'DOKUNULMAZLIĞI YOK'

Hani dedik ya, ‘doğruya doğru yanlışa yanlış’ diyeceğiz. Kılıçdaroğlu hakkında dava açılmış. Dokunulmazlığı yok, benim gibi sıradan bir vatandaş. Mahkeme 6 kez davet ediyor, ısrarla ifade vermeye gitmiyor, Normalde bir mahkeme, davetin reddine bir veya iki kez tolerans gösterir, burada görüyoruz ki genel başkanlık yapması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun gelmeyişine 6 kez göz yumulmuş. Tepkiler üzerine mahkeme, Kılıçdaroğlu hakkındaki ‘zorla getirilme’ kararını kaldırmış.

'KILIÇDAROĞLU HUKUKUN ÜSTÜNDE Mİ?'

Ne olacak şimdi? Kılıçdaroğlu, hiçbir şekilde mahkemeye gitmeyecek mi? Hukukun üstünde biri mi? Daha vekilken 2016’da dokunulmazlık kaldırılınca günümün yarısı adliyelerde geçti, her davete koştuk, rest çekmedik. O da vekildi, ben de..

'HODRİ MEYDAN'

Buradan ilan ediyorum, Kılıçdaroğlu mahkemeye gitmeden ben de hiçbir mahkeme davetine uymayacağım. Hodri meydan.
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