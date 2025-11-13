AKP'li Tayyar'a göre, İBB iddianamesi 'niyet okuyan siyasi bir metin'miş

Şamil Tayyar: Burada uzatılarak hani bir iddianameye ağırlık verilmiş ama bu bize daha yorucu hale getirilmiş ve iddianameyi okunur olmaktan çıkarabilir. Aslında hap gibi mesela önceki iddianame ile ilgili daha pozitif ifadeler kullanmıştık. Ona yakın bir şey olabilirdi. Mesela o kaç? 600 küsur sayfaydı. Yani bu da 1000 sayfa civarında mesela olabilirdi.





AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, TGRT’de katıldığı programda İBB iddianamesi ile ilgili eleştirilerde bulundu. Tayyar’a göre iddianame çok uzun, okunması zor. Bir diğer eleştirisi de içinde siyasi değerlendirmelere yer verilmesiyle ilgili.Şamil Tayyar ile programda yer alan Fuat Uğur arasında konuyla ilgili diyalog şu şekilde oldu:Şamil Tayyar: Çok uzun buldum mesela 4000 sayfaya gerek yok. Mesela 900 sayfa, 800 sayfa, bilemedim 1000 sayfada bu özetlenebilirdi diye. Çünkü iddianamenin kendisi aslında tek başına bir metin değil. Yani bunun ekleri var, vesairesi var falan.Fuat Uğur: Tasnif edilebilirdi.Fakat arada bu çaba bir siyasetle ilişkilendiriliyor. İşte CHP’yi ele geçirme, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yol alma vesaire. Şimdi niyet bu olabilir. Ama iddianamede keşke siyaseten polemik konusu olabilecek bu ifadelerden kaçınılsa. Adam hırsızlık yapmışsa hırsızlık yapmıştı bitti. Şunu çaldı, bunu aldı, bunu verdi, bunu götürdü. Bitti. Bunu aldı, işte Bodrum’da yazlık alacaktı. İşte İstanbul’da bilmem ne yapacaktı gibi bir niye okumaya gerek yok.Fuat Uğur: Burada şu yok mu? Bu suç gelirleriyle yapılan ihale yolsuzlukları, rüşvet ve irtikap gelirleriyle aslında CHP kurultayının da bu paralarla satın alma yoluna gittikleri için böyle bir ifade yer almış olabilir mi?Şamil Tayyar: Ya olabilir kuşkusuz zaten bununla ilgili ayrı bir dava konusu oldu. Ama şunu bilemezsiniz. Yani Ali Noğlu’ndan rüşvet isterken o parayı Cumhurbaşkanlığı seçimine kendine hazırlamak için ya da CHP’yi ele geçirmek… O ilişkilendirmeyi hukuken yapmanız çok zor yani.