Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Tayyar'dan Erdoğan'a çağrı: 'Allah rızası için bu zulmü durdurun' /11 Ağustos 2024 09:30

AKP'li Tayyar'dan Erdoğan'a çağrı: 'Allah rızası için bu zulmü durdurun'

AKP'li Şamil Tayyar, yurdun birçok bölgesinden gelen 'köpek katliamları' görüntülerine ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

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Sokak köplerinin öldürülmesine izin veren yasanın ardından yurdun birçok kentinden öldürülen, zehirlenen köpeklerin görüntüsü ortaya çıkmaya başladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bir tepki de AKP'li Şamil Tayyar'dan geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Tayyar, "Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu alçakları harekete geçirdi. Allah rızası için bu zulmü durdurun. Bir sözünüz yeter" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanım.

Ülkenin her köşesinde köpek avı başladı.

Niğde, Bartın, Altındağ, Ahlat, Silivri başta olmak üzere birçok yerde köpekler hiçbir kurala uyulmaksızın zalimce katlediliyor.

Zehirlenen köpeklerin o can çekişen görüntüleri yürekleri parçalıyor.

Hedef tahtası yapılıp 20 kurşunla bedeni delik deşik edilen köpeğin görüntüsü karşısında ağlamamak mümkün değil.

Kafası kesilip parçaları torbayla çöplüğe atılan köpekler karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor.

Daha niceleri.

Yüreğim kaldırmadığı için görüntülere yer vermedim.

Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu alçakları harekete geçirdi.

Allah rızası için bu zulmü durdurun.

Bir sözünüz yeter."



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